Serie A: Joker Cristiano Ronaldo verhindert erste Juventus-Niederlage

Juventus Turin ist weiterhin ungeschlagen in der Serie A. Bei Atalanta Bergamo entkam der Tabellenführer der Serie A dank Cristiano Ronaldo der ersten Liga-Niederlage. Der Portugiese wurde in der 65. Minute eingewechselt und erzielte das Tor zum 2:2-Endstand.

Juve begann dominant und zweikampfstark. Bereits nach zwei Minuten gingen die Bianconeri durch ein Eigentor von Berat Djimsiti in Führung.

Dann aber offenbarte Juventus immer mehr Probleme im Kombinationsspiel. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri leistete sich Fehlpass um Fehlpass.

Atalanta nutzte die Schwächen des Gegners, Duvan Zapata drehte die Partie mit einem Doppelpack (24., 56.) im Alleingang.

Juves Rodrigo Bentancur sah zudem kurz nach dem Seitenwechsel die Gelb-Rote Karte. Allegri brachte Ronaldo. Der Portugiese traf nach einer Ecke direkt zum Ausgleich. Die Gäste erzielten kurz vor Schluss gar noch den Siegtreffer. Das Tor von Leonardo Bonucci zählte jedoch nicht. Er stand im Abseits.

0:0 in Frosinone: AC Milan enttäuscht weiter

Bereits am früheren Nachmittag enttäuschte der AC Milan beim Vorletzten Frosinone Calcio und steckt weiter in einer Mini-Krise. Die Rossoneri mühten sich zu einem 0:0 und sind damit in der Serie A seit bereits vier Spielen ohne Sieg sowie Torerfolg.

Trainer Gennaro Gattuso muss nach dem enttäuschenden Aus in der Gruppenphase der Europa League, als die Mailänder am letzten Spieltag bei Olympiakos Piräus noch mit 1:3 unterlagen, sowie den schwachen Leistungen in der Liga um seinen Job zittern. Am letzten Spieltag vor der Winterpause am Samstag ist SPAL Ferrara zu Gast.

Die Tabelle der Serie A