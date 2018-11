Arturo Vidal: Juventus Turin bastelt offenbar an Rückholaktion von Barcelona-Profi

Der italienische Rekordmeister Juventus Turinbefasst sich offenbar intensiv mit einer möglichen Rückholaktion von Ex-Bundesligaprofi Arturo Vidal(FC Barcelona). Dies berichtet der Corriere dello Sport.

Demnach sei Vidal bei den Bianconeri für das Januartransferfenster ein Thema, weil die Rückkehr von Neuzugang Emre Can nach dessen Schilddrüsenoption noch in den Sternen steht.

Vidal, der im Sommer für 18 Millionen Euro vom FC Bayern zu Barca wechselte, ist dort aktuell weit von einem Stammplatz entfernt.

Vidal bei Barca meist Reservist

Der Chilene stand nur in zwei von zwölf Partien in LaLiga in der Startformation. Seinem Unmut darüber machte Vidal vor wenigen Wochen öffentlich bereits Luft.

In Turin kennt sich der zentrale Mittelfeldspieler bestens aus: Dort spielte er von 2011 bis 2015, gewann vier Scudetti und stand mit Juventus im Finale der Champions League. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2021.