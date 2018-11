Serie A heute live: AC Mailand gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntagabend kommt es zum Duell zwischen dem AC Mailand und Juventus Turin. Wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Juventus ist mit 31 Zählern der aktuelle Spitzenreiter der italienischen Liga. AC Mailand ist mit 21 Punkten auf dem vierten Platz wiederzufinden. Alle Duelle der letzten Saison konnte Juve deutlich für sich entscheiden und geht auch in diesem Jahr wieder als Favorit in die Partie. Nach der knappen Niederlage in der Champions League gegen Manchester United (1:2) werden Ronaldo und Co. motiviert in das Liga-Duell gehen.

Milan gegen Juve: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen Milan und Juve findet am heutigen Sonntagabend, den 11. November, um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

AC Mailand - Juve: TV, Livestream und Liveticker

DAZN zeigt die Partie live und exklusiv ab 20.30 Uhr. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte der Serie A und überträgt alle Spiele. Neben der italienischen Liga steht auch noch die Ligue 1, Primera Division und Premier League, sowie die meisten Spiele der Champions League und Europa League zur Verfügung. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern. Danach kostet der Streamingdienst lediglich 9,99 Euro im Monat.

Wie immer bietet SPOX zusätzlich noch einen Liveticker an.

Die aktuelle Tabelle der Serie A