Serie A, 8. Spieltag: Achter Sieg für Juventus Turin - Cristiano Ronaldo trifft

Cristiano Ronaldo hat sich von den jüngsten Vorwürfen gegen seine Person unbeeindruckt gezeigt und eine starke Reaktion auf dem Platz abgeliefert.

Der portugiesische Europameister erzielte beim 2:0 (2:0)-Ligasieg seines Klubs Juventus Turin bei Udinese Calcio das Tor zum Endstand (37.).

Rodrigo Bentancur hatte die alte Dame kurz zuvor per Kopfball in Führung gebracht (33.). Der deutsche Nationalspieler Emre Can kam zur Halbzeit ins Spiel, 2014er-Weltmeister Sami Khedira fehlte verletzungsbedingt.

Juve feierte durch den Sieg den achten Sieg im achten Ligaspiel und ist nur noch zwei Siege von der Einstellung des Startrekords des AS Rom entfernt.

Der 8. Spieltag im Überblick

Zeit Heim Ergebnis Auswärts 05.10., 20:30 FC Turin 3:2 Frosinone Calcio 06.10., 15:00 Cagliari Calcio 2:0 Bologna 06.10., 18:00 Udinese Calcio 0:2 Juventus Turin 06.10., 20:30 Empoli FC -:- AS Rom 07.10., 12:30 CFC Genua -:- Parma FC 07.10., 15:00 Atalanta Bergamo -:- Sampdoria Genua 07.10., 15:00 Lazio Roma -:- AC Florenz 07.10., 15:00 AC Mailand -:- Chievo Verona 07.10., 18:00 SSC Neapel -:- US Sassuolo Calcio 07.10., 20:30 SPAL -:- Inter Mailand

