Serie A, 5. Spieltag: Juventus und Ronaldo bei Abstiegkandidat - Neapel auswärts in Turin

Am 5. Spieltag der Serie A trifft Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo auf Frosinone. Inter Mailand spielt auswärts gegen Sampdoria Genua, der SSC Neapel mit Carlo Ancelotti trifft auf den FC Turin. Die Roma spielt in Bologna, der AC Milan empfängt Atalanta Bergamo.

Hier gibt es alle Informationen zum Spieltag, zur Tabelle sowie zu Livestream- und Tickerzeiten.

Cristiano Ronaldo erzielte am 4. Spieltag seine ersten beiden Liga-Tore für Juventus. Gegen Frosinone will der Portugiese nun nachlegen - nachdem er in der Champions League bereits nach 29 Minuten die Rote Karte gesehen hatte. Beim Tabellenvorletzten wollen die Turiner ihre Serie von vier Siegen in Folge ausbauen.

Verfolger SSC Neapel ist schon drei Punkte in Rückstand und hat mit dem FC Turin keine einfach Aufgabe zu lösen. Die bislang noch schwächelnden Top-Vereine aus Mailand wollen gegen Sampdoria Genua und Atalanta Bergamo wichtige Punkte einfahren, um nicht den Anschluss zu verlieren.

FIFA 19: Die besten Spieler der Serie A auf ihrer Position © getty 1/16 EA Sports hat die Werte der besten Serie-A-Spieler veröffentlicht. Welche Akteure sind die jeweils besten auf ihrer Position? Hier erfahrt ihr es. © getty 2/16 TOR: Platz 3: Mattia Perin (Juventus Turin) - Gesamtstärke: 84. © getty 3/16 Platz 2: Wojciech Szczesny (Juventus Turin) - Gesamtstärke: 84. © getty 4/16 Platz 1: Samir Handanovic (Inter Mailand) - Gesamtstärke 88. © getty 5/16 VERTEIDIGUNG: Platz 3: Leonardo Bonucci (Juventus Turin) - Gesamtstärke 86. © getty 6/16 Platz 2: Kalidou Koulibaly (SSC Neapel) - Gesamtstärke 87. © getty 7/16 Platz 1: Giorgio Chiellini (Juventus Turin) - Gesamtstärke 89. © getty 8/16 MITTELFELD: Platz 3: Douglas Costa (Juventus Turin) - Gesamtstärke 86. © getty 9/16 Platz 2: Ivan Perisic (Inter Mailand) - Gesmatstärke 86. © getty 10/16 Platz 1: Paulo Dybala (Juventus Turin) - Gesamtstärke 89. © getty 11/16 FLÜGELPOSITION: Platz 3: Fernandez Suso (AC Milan) - Gesamtstärke 82. © getty 12/16 Platz 2: Jose Callejon (SSC Neapel) - Gesamtstärke 84. © getty 13/16 Platz 1: Lorenzo Insigne (SSC Neapel) - Gesamtstärke 88. © getty 14/16 STURM: Platz 3: Dries Mertens (SSC Neapel) - Gesamtstärke 87. © getty 15/16 Platz 2: Gonzalo Higuain (AC Milan) - Gesamtstärke 88. © getty 16/16 Platz 1: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) - Gesamtstärke 94.

Das Wichtigste zum Serie-A-Spieltag in der Übersicht

Spitzenreiter Juventus kann gegen Frosinone den fünften Sieg im fünften Spiel einfahren und damit zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren einen makellosen Start in die Saison hinlegen. Auswärts macht die Defensive aber noch kleinere Sorgen, in den letzten sechs Partien gab es fünfmal mindestens einen Gegentreffer.

Inter Mailand fährt gerne nach Genua: Die Nerazzurri gewannen vier der letzten fünf Auswärtsspiele gegen Sampdoria und trennten sich einmal unentschieden. Das Team von Trainer Luciano Spalletti kommt zudem nach dem Sieg über die Tottenham Hotspur mit Rückenwind aus der Champions League.

Der SSC Neapel wird bei Torino auf die Dienste von Jose Callejon und Dries Mertens bauen. Mertens war in den vergangenen vier Spielen an neun Toren direkt beteiligt und ergänzt sich gut mit Callejon, der bisher die meisten Torchancen der Liga kreierte.

SPAL ist aktuell Zweiter der Serie A. Mit dem AC Florenz wartet aber ein echter Angstgegner: Nur eines der letzten elf direkten Duell wurde gewonnen. Die Defensive der Überraschungsmannschaft wird erneut auf die Probe gestellt.

Serie A, 5. Spieltag: Termine, Anstoßzeiten, Livestream

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Ticker Fr., 21.09., 20.30 Uhr US Sassuolo FC Empoli DAZN SPOX Sa., 22.09., 15 Uhr FC Parma Cagliari Calcio DAZN SPOX Sa., 22.09., 18 Uhr AC Florenz SPAL DAZN SPOX Sa., 22.09., 20.30 Uhr Sampdoria Genua Inter Mailand DAZN SPOX So., 23.09., 12.30 Uhr FC Turin SSC Neapel DAZN SPOX So., 23.09., 15 Uhr FC Bologna AS Rom DAZN SPOX So., 23.09., 15 Uhr Lazio Rom FC Genua DAZN SPOX So., 23.09., 15 Uhr Chievo Verona Udinese Calcio DAZN SPOX So., 23.09., 18 Uhr AC Mailand Atalanta Bergamo DAZN SPOX So., 23.09., 20.30 Uhr Frosinone Calcio Juventus Turin DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A vor dem 5. Spieltag