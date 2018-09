Juventus Turin heute live: Cristiano Ronaldo und Co. gegen Frosinone im Livestream sehen

Am heutigen Sonntag gastiert Cristiano Ronaldo mit Juventus Turin bei Frosinone Calcio. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Livestream sehen könnt.

Die Partie zwischen Frosinone und Juve schließt den fünften Spieltag in Italien ab. Die Alte Dame hat bisher noch keinen Punktverlust hinnehmen müssen.

Juventus Turin gegen Frosinone heute im Livestream sehen

Das Spiel wird um 20.30 Uhr in Frosinone angepfiffen. Die Partie wird in Deutschland und Österreich exklusiv auf DAZN übertragen.

DAZN ist ein Online-Portal, das zu zahlreichen Sportarten Livestreams anbietet. So hat DAZN neben der Serie A nicht nur die Champions League, Europa League, Primera Division und Ligue 1 im Angebot, sondern zeigt unter anderem auch die NFL, NBA und MLB.

Wer derzeit noch kein DAZN-Kunde ist, kann 30 Tage lang kostenlos DAZN testen. Danach kostet die Mitgliedschaft 9,99 Euro im Monat. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Juve gegen Frosinone heute live: Liveticker

Wer das Match nicht live im Stream verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, das Geschehen im Liveticker zu verfolgen. Hier geht's zum Liveticker von Frosinone gegen Juventus Turin.

Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin: In der Liga endlich getroffen

Nachdem Ronaldo in den ersten drei Ligaspielen für Juve leer ausging, platzte am 4. Spieltag der Knoten: Gegen Sassuolo (2:1) erzielte der 33-Jährige zwei Tore und hat somit großen Anteil daran, dass Juve mit zwölf Punkten noch ohne Punktverlust an der Spitze der Serie A steht.

In der Champions League hingegen wurde Ronaldo gegen Valencia nach knapp einer halben Stunde mit Rot vom Platz gestellt. Aber auch ohne CR7 gelang Juve der Auftakt in die Königsklasse: Am Ende gewannen die Italiener mit 2:0.

Das sind Juves Ergebnisse bisher in der Liga: