Allan vom SSC Neapel mit Kampfansage an Juventus und Cristiano Ronaldo

Mittelfeldspieler Allan vom SSC Neapel hat betont, dass Cristiano Ronaldos Ankunft Juventus Turin nicht automatisch zum Meister der Serie A macht.

"Seine Ankunft ist wichtig für Italien, er gibt Juventus eine Menge an Qualität, aber ein Spieler allein kann die Serie A nicht gewinnen", sagte er gegenüber Lance!.

Der Brasilianer ist davon überzeugt, die Alte Dame in diesem Jahr vom Thron stürzen zu können. "Wir glauben an uns und werden das tun was wir immer getan haben. Wir werden mit Juve kämpfen", so Allan weiter.

In der letzten Saison scheiterte Napoli haarscharf und musste am Ende dem langjährigen Rivalen den Platz an der Sonne überlassen.