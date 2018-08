Serie A: SSC Neapel - Lazio Rom heute live im Livestream sehen

Am ersten Spieltag der Serie A trifft der SSC Neapel auf Lazio Rom. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum Spiel und der Übertragung im Livestream.

Während Neapel in der vergangenen Saison nur knapp an der Meisterschaft vorbeischrammte, blieb für Lazio nur der fünfte Rang, der sie für die Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Wann und wo findet Napoli - Lazio Rom statt?

Anpfiff der Partie ist am heutigen Samstag und 20.30 Uhr. Gespielt wird im Stadion von Neapel, dem Stadio San Paolo, das für 60.240 Zuschauer Platz bietet.

SSC Neapel - Lazio Rom heute live im Livestream

Auch in der kommenden Saison können sich die Fans des italienischen Fußballs freuen. Erst kürzlich gab DAZN bekannt, dass der Vertrag mit der Serie A um drei Jahre verlängert wurde. Neben dem Spiel zwischen Napoli und Lazio zeigt das Streaming-Portal auch Spitzenfußball aus den anderen europäischen Top-Ligen wie der Premier League, Primera Division und Ligue 1.

SSC Neapel vs. Lazio Rom im Liveticker verfolgen

Solltet ihr die Partie nicht sehen können, wollte aber dennoch nichts verpasse, habt ihr wie immer die Möglichkeit auf den Liveticker von SPOX zurückzugreifen.

Napoli gegen Lazio Rom: Die Fakten

Neapel hat keines der letzten sechs Spiele gegen Lazio verloren und dabei nur drei Gegentore kassiert.

Lazio Rom hat vier der letzten sechs Auftaktspiele gewonnen.

Fünf der letzten zehn Tore hat Napoli per Kopf erzielt - vier davon nach einem Eckball.

SSC Neapel - Lazio Rom: Die letzten fünf Begegnungen