Serie A, 2. Spieltag: SSC Neapel - AC Milan im TV und Livestream verfolgen

Am 2. Spieltag der Serie-A-Saison 2018/19 trifft der SSC Neapel auf den AC Milan. Warum die Partie besonders ist und wo ihr sie im TV und Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Offiziell ist es zwar der zweite Spieltag, allerdings steht dem AC Milan mit der Begegnung gegen Napoli der Saisonauftakt erst noch bevor. Die Neapolitaner haben diesen hingegen schon absolviert.

SSC Neapel gegen den AC Milan: Wann und wo findet die Partie statt?

Austragungsort ist das Stadio San Paolo in Neapel. In der gut 60.000 Plätze umfassenden Arena wird am Samstag, den 25. August, um 20.30 Uhr angestoßen.

Neapel gegen Milan im Livestream und Liveticker

Die meisten Blicke richten sich in der Serie A selbstredend auf DAZN-Markenbotschafter Cristiano Ronaldo und Juventus. Allerdings sind Teams wie Titelaspirant Neapel und Traditionsklub Milan nicht zu verachten und deren direktes Duell entsprechend ebenfalls von großem Interesse. Zu sehen gibt es das Spiel auf dem Streamingportal DAZN - live und exklusiv.

Doch nicht nur die Serie A überträgt das "Netflix des Sports". Auch die Primera Division, Ligue 1 und ausgewählte Spiele der Premier League sind genauso mit im Programm wie die NBA, NFL, MLB, Darts, Tennis und vieles mehr.

Wer den Service von DAZN testen will, kann dies einen Monat lang kostenlos tun. Anschließend kostet ein Abo 9,99 Euro monatlich.

Als Alternative bietet SPOX einen Liveticker an. Dort verpasst ihr ebenfalls nichts vom Geschehen auf dem Platz.

AC Milan: Spiel verschoben - Saisonauftakt steht bevor

Während der SSC Neapel mit einem 2:1-Sieg über Lazio Rom erfolgreich in die neue Saison startete, wurde die erste Partie des AC Milans kurzfristig abgesagt bzw. verschoben. Grund war das tragische Brückenunglück in Genua, nach dem die beiden Genua-Klubs Sampdoria und CFC um eine Verlegung ihrer Spieler am letzten Wochenende gebeten haben.

Napolis Bilanz gegen den AC Milan in der Serie A