Neymar: Cristiano Ronaldo bei Juventus wird dem italienischen Fußball helfen

Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe

Der spektakuläre Transfer von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin wird dem gesamten italienischen Fußball helfen. Diese Ansicht vertritt Brasiliens Superstar Neymar. Der Angreifer von Paris Saint-Germain sieht in dem bekannten Gesicht eine Chance für die Serie A, wieder ihren Glanz aus alten Tagen zu erringen.

"Sein Abschied zu Juventus wird den italienischen Fußball verändern", prophezeite Neymar. Aufgewachsen, als Juventus, Inter und Milan zu den größten Vereinen in Europa zählten, würde sich der 26-Jährige über diese Entwicklung freuen: "Es wird wieder der italienische Fußball sein, den ich als Kind gesehen habe."

Über den Stellenwert des 33-Jährigen sagte Neymar außerdem: "Cristiano ist ein großartiger Spieler, eine Legende im Fußball, ein Genie, daher müssen wir ihn respektieren."

Während seiner neun Jahre bei Real Madrid erzielte Ronaldo in jeder Saison mindestens 40 Tore und war dadurch maßgeblich daran beteiligt, dass der Verein mit ihm 15 Titel gewann.

Nach dem dritten Champions-League-Erfolg in Folge sah Ronaldo jedoch die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen und heuerte in Turin an.