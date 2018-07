Cristiano Ronaldos 100-Millionen-Euro-Wechsel zu Juventus wohl vor Abschluss

World Cup Uruguay -

Cristiano Ronaldo wird Real Madrid wohl in Richtung Juventus Turin verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sein Berater Jorge Mendes eine Handschlag-Vereinbarung mit Real Madrid getroffen. Derzufolge darf Ronaldo für 100 Millionen Euro wechseln.

Dies berichten Marca, Cadena Cope und Sky Sport Italia. "Wenn es passiert, wird es ein neues Level und eine neue Herausforderung in der brillanten Karriere von Cristiano sein. Wenn Ronaldo Real Madrid verlässt, wird er dem Trainerteam, dem Präsidenten, dem Trainer, dem Team, den Ärzten und den Fans für ewig dankbar sein", sagte Mendes am Donnerstag.

Allerdings wollen die Königlichen zuvor offenbar, dass der 33-Jährige eine öffentliche Erklärung abgibt, um zu verdeutlichen, dass er sich den Transfer gewünscht hat und Real Madrid ihn bis Vertragsende 2021 halten wollte. Dies soll etwaige Fanproteste verhindern.

Juventus: Wirtschaftliches Wachstum dank Ronaldo-Gerüchten

Juventus soll nur auf das Signal des Beraters warten, um das offizielle Angebot abzugeben. Ronaldo habe dem Juventus-Präsidenten Andrea Agnelli bereits sein Wort gegeben. In Turin würde er wohl 30 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen.

Wirtschaftswissenschaftler Michaelangelo Verna rechnete bei Sky Sport Italia vor, dass Juventus dank Ronaldo auf zusätzliche Einnahmen von rund 50 Millionen Euro pro Jahr hoffen dürfte. Der Transfer würde zu einem enormen Anstieg an Prestige und Merchandise-Verkäufen führen.

Juventus Aktien haben in den letzten drei Tagen infolge der Gerüchte um Ronaldo 22 Prozent an Wert zugelegt. Der Wert des Klubs ist in dieser Periode von 665 Millionen Euro auf 816 Millionen Euro angestiegen, dies entspricht einem Anstieg von 151 Millionen Euro.

