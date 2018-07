Serie-A-Spielplan der Saison 2018/19: Cristiano Ronaldo trifft zuerst auf Chievo

Copa Sudamericana San Lorenzo -

Am Donnerstag, den 26. Juli wurde der Spielplan der Serie A veröffentlicht. Die Saison in Italien beginnt am 19. August 2018. Die weiteren Spielansetzungen sind noch nicht genau terminiert. SPOX zeigt die Spielpaarungen der ersten drei Spieltage.

Cristiano Ronaldo wird sein erstes Spiel für Juventus voraussichtlich im Stadio Marcantonio Bentegodi machen, wenn die Alte Dame gegen Chievo Verona in die neue Saison startet.

Serie-A-Saison 2018/19: 1. Spieltag

Heimteam Auswärtsteam Atalanta Bergamo Frosinone Calcio Parma Calcio Udinese Calcio FC Bologna SPAL Ferrera Sampdoria Genua AC Florenz US Sassuolo Inter Mailand FC Empoli Cagliari Lazio Rom SSC Neapel FC Turin AS Rom Chievo Verona Juventus Turin AC Milan FC Genua

Die Spielpaarungen sind noch nicht genau terminiert.

Serie-A-Saison 2018/19: 2. Spieltag

Heimteam Auswärtsteam Cagliari US Sassuolo Udinese Calcio Sampdoria Genua SPAL Ferrera Parma Calcio Frosinone Calcio FC Bologna FC Genua FC Empoli Inter Mailand FC Turin Juventus Turin Lazio Rom SSC Neapel AC Milan AC Florenz Chievo Verona AS Rom Atalanta Bergamo

Die Spielpaarungen sind noch nicht genau terminiert.

Serie-A-Saison 2018/19: 3. Spieltag

Heimteam Auswärtsteam Atalanta Bergamo Cagliari Chievo Verona FC Empoli FC Bologna Inter Mailand AC Florenz Udinese Calcio Lazio Rom Frosinone Calcio US Sassuolo FC Genua FC Turin SPAL Ferrera Sampdoria Genua SSC Neapel AC Milan AS Rom Parma Calcio Juventus Turin

Die Spielpaarungen sind noch nicht genau terminiert.