Die teuersten Transfers von Juventus Turin: Ronaldo, Higuain und Co.

Cristiano Ronaldo ist der teuerste Neuzugang in der Geschichte von Juventus Turin. Doch wer kommt danach? Hier erfahrt ihr alles über die Top-Transfers der Alten Dame.

Mit weitem Abstand stehen an der Spitze der Rekordeinkäufe von Juventus Turin Cristiano Ronaldo und Gonzalo Higuain. Letzterer war nach seinem Wechsel vom SSC Neapel zur Alten Dame lediglich für zwei Transferperioden der teuerste Spieler der Turiner und wurde nun von Cristiano Ronaldo abgelöst.

Die zehn teuersten Transfers von Juventus Turin

Spieler ehemaliger Verein Ablösesumme Cristiano Ronaldo Real Madrid 100 Mio. Gonzalo Higuain SSC Neapel 90 Mio. Gianluigi Buffon AC Parma 52,88 Mio. Lilian Thuram AC Parma 41,5 Mio. Joao Cancelo FC Valencia 40,4 Mio. Douglas Costa Bayern München 40 Mio. Federico Bernadeschi AC Florenz 40 Mio. Paulo Dybala US Palermo 40 Mio. Pavel Nedved Lazio Rom 38,7 Mio Miralem Pjanic AS Rom 32 Mio

Cristiano Ronaldo 2018: 100 Millionen Euro

Der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin ist der sechstteuerste Transfer aller Zeiten und somit auch der teuerste Transfer in der Geschichte von Juventus. Auch das Gehalt von CR7 ist rekordverdächtig: Bei Juventus soll der Portugiese 30 Millionen Euro pro Saison verdienen. Einen ausführlichen Überblick über das Vermögen von Ronaldo findet ihr hier.

Ronaldo ist trotz seiner 33 Jahre noch immer einer der besten Fußballer der Welt und dürfte die alte Dame zu einem heißen Anwärter auf den Champions-League-Titel machen. Diese konnte Ronaldo ohnehin bereits fünf Mal gewinnen, darunter vier Mal innerhalb der letzten fünf Jahre.

Leistungsdaten von Cristiano Ronaldo 2017/18

Wettbewerb Spiele Minuten Tore Assists Primera Division 27 2.297 26 5 Champions League 12 1.080 15 3 FIFA Klub-WM 2 180 2 - UEFA Supercup 1 7 - - Supercopa 1 24 1 -

Gonzalo Higuain 2016: 90 Millionen Euro

CR7 löst damit den bisherigen Rekordhalter Gonzalo Higuain ab. Der Argentinier kam vor zwei Jahren vom Ligakonkurrenten SSC Neapel, nachdem er in der Saison zuvor mit 36 Treffern Torschützenkönig in Italien wurde.

Diesen Titel konnte er bei Juventus bislang zwar nicht verteidigen, erzielte aber dennoch 55 Tore in 105 Pflichtspielen und verhalf der Alten Dame zu zwei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen.

© getty

Leistungsdaten von Gonzalo Higuain in den letzten fünf Saison

Saison Verein Spiele Tore Assists 2017/18 Juventus Turin 50 23 8 2016/17 Juventus Turin 55 32 4 2015/16 SSC Neapel 42 38 3 2014/15 SSC Neapel 59 30 11 2013/14 SSC Neapel 46 24 12

Gianluigi Buffon 2001: 52,88 Millionen Euro

Bei den heutigen Ablösesummen wäre der Preis für Gigi Buffon wohl um einiges höher gewesen, doch auch so schafft es der heute 40-Jährige unter die teuersten Transfers. Im Alter von 23 Jahren wurde Buffon vom AC Parma verpflichtet - wohl einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte.

Insgesamt 17 Spielzeiten stand Buffon seitdem zwischen den Pfosten, blieb dem Verein auch beim Zwangsabstieg 2006 treu und prägte eine lange Ära, die er jedoch nicht mit einem Champions-League-Titel krönen konnte. Bis heute hält er den Rekord für die längste Zeit ohne Gegentor in der Geschichte der Serie A (973 Minuten). In diesem Sommer verließ er den Verein in Richtung Paris Saint-Germain, wo er seine Karriere wohl beenden wird.

Gianluigi Buffon: Alle gewonnen Titel mit Juventus Turin