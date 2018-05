Transfergerücht: Juventus Turin ist scharf auf Marco Verratti von Paris Saint-Germain.

Serie A Juventus -

Juventus Turin bekundet erneut Interesse an einer Verpflichtung des italienischen Mittelfeldspielers Marco Verratti von Paris Saint-Germain. Dies berichtet der Corriere dello Sport.

Demnach möchte sich die Alte Dame im Zentrum gerne mit einem Weltklasse-Spieler verstärken, wobei Verratti neben Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom als Favorit gehandelt wird.

Bereits in der Vergangenheit wurde Juve immer wieder an Verratti nachgesagt, ein Wechsel zerschlug sich aber stets. Nun wittert man in Turin offenbar eine Chance.

Nach seinen Leistenproblemen durchlebte Verratti bei PSG eine durchwachsene Saison, kam in der Ligue 1 nur auf 22 Einsätze. Der Vertrag des 25-Jährigen in Paris läuft noch bis 2021.

Marco Verratti - Statistik der Saison 17/18