Coppa-Italia-Finale: Juventus gegen AC Mailand im Livestream und Liveticker

Juventus Turin trifft im Finale des Coppa Italia auf den AC Mailand. Hier gibt's alle Infos zu der Partie, dem Livestream und dem Liveticker.

In der Liga ist Juventus schon so gut wie Meister - im Pokal soll nun der nächste Streich folgen. Jedoch wird der AC Mailand etwas dagegen haben: Die Rossoneri spielen unter Genaro Gattuso endlich wieder ansehnlichen Fußball und sind wild entschlossen, Revanche für das verlorenen Finale 2016 zu nehmen. Juve will hingegen Coppa-Titel Nummer vier in Folge klar machen.

Wann spielt Juventus gegen AC Mailand?

Die Partie im altehrwürdigen Stadio Olympico in Rom steigt am Mittwoch, den 09. Mai, um 21 Uhr. Referee der Partie ist Antonio Damato.

Wo kann ich Juve - Milan live verfolgen?

Ihr könnt die Partie live ab 21 Uhr auf DAZN verfolgen. DAZN ist ein Streaming-Dienst, der die Rechte für eine Vielzahl von Livesport-Events besitzt. Dazu zählen alle Spiele der Serie A, Premier League, Ligue 1 und Primera Divison. Hinzu überträgt DAZN ab nächster Saison die gesamte Europa League exklusiv sowie ausgewählte Spiele der UEFA Champions League.

DAZN kann man einen Monat lang kostenlos testen, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Natürlich könnt ihr die Partie auch im Liveticker auf SPOX verfolgen.

Coppa-Italia-Finale: Die Personallage

Massimiliano Allegri muss im Finale definitiv auf die verletzten Benedikt Höwedes und Sturaro verzichten. Ein Einsatz der zuletzt angeschlagenen De Sciglio und Mandzukic ist hingegen weiterhin fraglich.

Auf der anderen Seite kann Gattuso beinahe aus den Vollen schöpfen. Lediglich die Langzeitverletzten Conti und Biglia stehen den Italienern nicht zur Verfügung.

Juve - Milan: Die Fakten vor der Partie

13 der letzten 15 Duelle gegen Milan konnte die Alte Dame für sich entscheiden.

Juventus Turin kassierte in den letzten fünf Coppa-Partien kein einziges Gegentor.

Milan verlor in der Rückrunde nur zwei Ligaspiele.

Die letzten Partien zwischen Juve und Milan