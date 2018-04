Nach Sensationssieg: Roma-Präsident springt in Brunnen

Serie A Cagliari -

Vereinspräsident James Palotta von der AS Rom ist am späten Dienstagabend vor Freude über den Einzug ins Champions-League-Halbfinale in einen Brunnen gesprungen. Nach dem sensationellen 4:1 gegen den FC Barcelona herrschte in der italienischen Hauptstadt Feierlaune, der Präsident mischte sich dabei unter die Fans.

Bekleidet mit offenem Hemd und Hose stürzte sich Palotta rückwärts ins Wasser. Der Jubel bei den umstehenden Anhängern kannte keine Grenzen.

Palotta, dem auch Anteile der Boston Celtics gehören, war erst kurz vor dem Spiel aus Boston eingeflogen.

Nach einer 1:4-Hinspiel-Niederlage hatte die Roma zuvor das Rückspiel im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona mit 3:0 gewonnen. Erstmals seit 1991 steht der Verein somit wieder in einem europäischen Halbfinale (damals im UEFA-Cup).