Transfergerücht: Nur noch Juventus und Bayern kämpfen um Liverpools Emre Can

Serie A Cagliari -

Udinese Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Serie A Atalanta -

Inter Mailand Serie A Florenz -

SPAL Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Serie A Juventus -

Sampdoria Serie A Lazio -

AS Rom Serie A Inter Mailand -

Cagliari Serie A Benevento -

Atalanta Serie A Quattro Stadi Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Serie A SPAL -

Rom Serie A Sassuolo -

Florenz Serie A AC Mailand -

Benevento Serie A Cagliari -

Bologna Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Serie A Juventus -

Neapel Serie A CFC Genua -

Hellas Verona

Juventus Turin hat im Rennen um Emre Can nach Informationen von Gazzetta dello Sport lediglich noch den FC Bayern als Konkurrenten. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers beim FC Liverpool läuft im kommenden Sommer aus, er wäre damit ablösefrei.

Dem Bericht zufolge haben die Verantwortlichen des italienischen Tabellenführers in einem erneuten Gespräch mit dem 24-Jährigen versucht, ihn von einem Transfer nach Turin zu überzeugen.

Am Wochenende hatte der Geschäftsführer von Juventus, Giuseppe Marotta, verkündet, dass "in zehn Tagen" eine Entscheidung in der Personalie Can getroffen sein würde.

Eine Rückkehr Cans, der 2012 den Sprung aus Bayern Nachwuchs zu den Profis geschafft hatte, nach München wäre dagegen ein Transfer nach dem Geschmack von Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der weiterhin an seiner Idee feilt, eine Mannschaft zu formen, die in großen Teilen aus deutschen Nationalspielern besteht.