Serie-A-Konferenz heute live auf DAZN: Juve und Neapel im Fernduell um den Scudetto

Serie A Benevento -

Atalanta Serie A Quattro Stadi Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Serie A SPAL -

Rom Serie A Sassuolo -

Florenz Serie A AC Mailand -

Benevento Serie A Cagliari -

Bologna Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Serie A Juventus -

Neapel Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Serie A AS Rom -

Chievo Verona Serie A Inter Mailand -

Juventus Serie A Crotone -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Serie A Florenz -

Neapel Serie A FC Turin -

Lazio

In der Serie A sind heute Abend um 20.45 Uhr 16 Mannschaften im Einsatz. In "Quattro Stadi" auf DAZN seht ihr die vier besten Spiele in der Konferenz live und könnt miterleben wie Juventus Turin und der SSC Neapel im Fernduell um die Krone der italienischen Liga kämpfen. Hier erfahrt ihr wie's geht.

Am 33. Spieltag der Serie A muss Juve muss beim Abstiegskandidaten Cutrone ran, während Napoli zu Hause gegen Udinese Calcio spielt. Darüber hinaus liefern sich die römischen Erzrivalen AS und Lazio einen erbitterten Kampf um die Champions-League-Plätze. Lazio muss zu einem schweren Auswärtsspiel nach Florenz reisen, wohingegen die Roma mit SPAL Ferrara einen vermeintlich leichten Gegner im Stadio Olimpico empfängt.

Wo kann ich die Serie-A-Konferenz live sehen?

Die Konferenz Quattro Stadi sowie alle Partien der Serie A im Einzelspiel könnt ihr live und exklusiv auf DAZN sehen. DAZN ist ein Livestreaming-Dienst, der neben der Serie A auch alle Spiele der Premier League, Primera Division und Ligue 1 zeigt. Darüber hinaus umfasst das DAZN-Programm eine Vielzahl weiterer Sportarten wie NBA, NFL, MLB, NHL, Darts und vieles mehr.

Für 9,99 Euro im Monat seht ihr das komplette Programm von DAZN und könnt euch dazu im ersten Monat kostenlos von dem Live-Sport-Dienst überzeugen.

Wann findet die Konferenz der Serie A statt?

Die Konferenz Quattro Stadi startet heute Abend um 20.45. Moderator ist Alex Schlüter.

Die Partien der Serie-A-Konferenz Quattro Stadi im Überblick

FC Cutrone - Juventus Turin (Kommentator: Flo Hauser)

SSC Neapel - Udiense Calcio (Kommentator: Mario Rieker)

AC Florenz - Lazio Rom (Kommentator: Lukas Schönmüller)

AS Rom - SPAL Ferrera (Kommentator: Matze Naebers)

Zusätzlich könnt ihr alle Partien auch im Liveticker auf SPOX verfolgen.

Die Partien des 33. Spieltags der Serie A im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Mi., 18.04. 18 Uhr Benevento Atalanta DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr Florenz Lazio DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr Crotone Juventus DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr Hellas Verona Sassuolo DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr AS Rom CFC Genua DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr Sampdoria Bologna DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr SPAL Chievo Verona DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr FC Turin AC Milan DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr Neapel Udinese DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A