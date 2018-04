Serie A, 33. Spieltag: Juve in Crotone, Neapel empfängt Udine

Serie A Inter Mailand -

Kann Neapel mit einem Sieg gegen Udinese Calcio noch mal in den Meisterschaftskampf eingreifen? Zusätzlich wären die Süditaliener auf einen Patzer von Juventus Turin in Crotone angewiesen. Die Antworten bringt der 33. Spieltag in der Serie A. Hier gibt's einen Überblick über alle Begegnungen.

Den Spieltag eröffnet Inter zuhause gegen Cagliari. Am Mittwochabend empfängt der AC Florenz Lazio zum Topspiel der englischen Woche in Italien.

Die Partien des 33. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Di., 17.04. 20.45 Uhr Inter Cagliari DAZN SPOX Mi., 18.04. 18 Uhr Benevento Atalanta DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr Florenz Lazio DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr Crotone Juventus DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr Hellas Verona Sassuolo DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr AS Rom CFC Genua DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr Sampdoria Bologna DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr SPAL Chievo Verona DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr FC Turin AC Milan DAZN SPOX Mi., 18.04. 20.45 Uhr Neapel Udinese DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Juventus Turin 32 77:18 59 84 2. SSC Neapel 32 66:21 45 78 3. Lazio Rom 32 75:40 35 61 4. AS Rom 32 50:26 24 61 5. Inter Mailand 32 50:22 28 60 6. AC Mailand 32 43:36 7 53 7. AC Florenz 32 44:33 11 51 8. Atalanta Bergamo 32 47:34 13 49 9. Sampdoria Genua 32 50:49 1 48 10. FC Turin 32 46:38 8 46 11. FC Bologna 32 37:43 -6 38 12. FC Genua 32 25:31 -6 38 13. Udinese Calcio 32 40:50 -10 33 14. Cagliari Calcio 32 30:52 -22 32 15. Sassuolo Calcio 32 23:53 -30 31 16. Chievo Verona 32 29:51 -22 30 17. SPAL 32 30:52 -22 28 18. FC Crotone 32 29:57 -28 27 19. Hellas Verona FC 32 26:64 -38 25 20. Benevento 32 28:75 -47 14

