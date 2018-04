Serie A, 36. Spieltag: Juves nächster Schritt zur Meisterschaft?

Serie A AC Mailand -

Juventus Turin will am 36. Spieltag der Serie A gegen den FC Bologna den nächsten großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen, Konkurrent SSC Neapel tritt zu Hause gegen den FC Turin an. Im Gleichschritt kämpfen derweil die AS Roma und Lazio Rom um die Qualifikation zur Champions League, Inter Mailand hat bereits vier Punkte Rückstand auf das Duo. SPOX zeigt den Spieltag der Serie A im Überblick mit allen Ergebnissen, Highlights und der Tabelle.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Bei einer Neapolitaner Niederlage gegen den FC Turin und einem Sieg von Juventus gegen den FC Bologna würde die Alte Dame vorzeitig die siebte Meisterschaft in Folge perfekt machen.

Lazio Rom winkt die erste Qualifikation zur Champions League seit der Saison 2006/07. Bei einer Niederlage von Inter Mailand gegen Udinese Calcio würden die Hauptstädter die Rückkehr in die Königsklasse mit einem Sieg gegen Atalanta Bergamo perfekt machen.

Sollte Hellas Verona gegen den AC Milan eine weitere Niederlage hinnehmen müssen, kehrt der Aufsteiger nach einem Jahr Erstklassigkeit wieder zurück in die Serie B.

Die Partien des 36. Spieltages in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 05.05. 18 Uhr AC Milan Hellas Verona DAZN SPOX Sa., 05.05. 20.45 Uhr Juventus Turin FC Bologna DAZN SPOX So., 06.05. 12.30 Uhr Udinese Calcio Inter Mailand DAZN SPOX So., 06.05. 15 Uhr Lazio Rom Atalanta Bergamo DAZN SPOX So., 06.05. 15 Uhr SPAL Ferrara Benevento Calcio DAZN SPOX So., 06.05. 15 Uhr Chievo Verona FC Crotone DAZN SPOX So., 06.05. 15 Uhr CFC Genua AC Florenz DAZN SPOX So., 06.05. 15 Uhr SSC Neapel FC Turin DAZN SPOX So., 06.05. 18 Uhr Sassuolo Calcio Sampdoria Genua DAZN SPOX So., 06.05. 20.45 Uhr Cagliari Calcio AS Roma DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Juventus Turin 35 81:22 59 88 2. SSC Neapel 35 71:26 45 84 3. AS Rom 35 59:28 31 70 4. Lazio Rom 35 84:43 41 70 5. Inter Mailand 35 58:26 32 66 6. Atalanta Bergamo 35 55:36 19 58 7. AC Mailand 35 46:39 7 57 8. Sampdoria Genua 35 55:54 1 54 9. AC Florenz 35 50:38 12 54 10. FC Turin 35 48:42 6 47 11. FC Genua 35 30:37 -7 41 12. FC Bologna 35 38:46 -8 39 13. Sassuolo Calcio 35 26:57 -31 37 14. FC Crotone 35 36:60 -24 34 15. Cagliari Calcio 35 31:60 -29 33 16. Udinese Calcio 35 46:60 -14 32 17. SPAL 35 33:56 -23 32 18. Chievo Verona 35 31:57 -26 31 19. Hellas Verona FC 35 28:71 -43 25 20. Benevento 35 33:81 -48 19

