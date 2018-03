Juventus Turin hat wohl bei Manchester Uniteds Anthony Martial die Nase vorn

Serie A Bologna -

AS Rom Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

AC Mailand Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Serie A Benevento -

Juventus Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Serie A Sampdoria -

CFC Genua Serie A FC Turin -

Inter Mailand Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Lazio Serie A AC Mailand -

Sassuolo

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin bemüht sich offenbar um Angreifer Anthony Martial von Manchester United. Dies berichtet die Tuttosport und schreibt, Juve sei im Werben um den torgefährlichen Linksaußen "in der Pole Position".

Demnach hätten die Juve-Bosse Giuseppe Marotta und Fabio Paratici bereits Verhandlungen mit Martial aufgenommen. Sie setzen außerdem darauf, dass Martials Landsmann Blaise Matuidi dem 22-Jährigen einen Transfer nach Turin schmackhaft macht.

Marotta und Paratici, so heißt es, wollten Martial bereits verpflichten, als dieser noch für Olympique Lyon stürmte. Damals, im Sommer 2013, entschied sich der heute 17-malige Nationalspieler Frankreichs allerdings für einen Wechsel zur AS Monaco. Von dort ging es 2015 für 60 Millionen Euro Ablöse zu United.

In Manchester pendelt Martial aktuell zwischen Startelf und Ersatzbank. In dieser Saison steht er bei 40 Pflichtspiel-Einsätzen, in denen ihm elf Tore und zehn Assists gelangen.

Martials Vertrag bei den Red Devils läuft im Sommer 2019 aus. Allerdings hat United per Option die Möglichkeit, das Arbeitspapier um ein Jahr zu verlängern.