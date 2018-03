Transfergerücht: Juventus hat Interesse an Jose Maria Gimenez von Aletico Madrid

Serie A Udinese -

Sassuolo Serie A SPAL -

Juventus Serie A Sampdoria -

Inter Mailand Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua

Juventus ist an Atleticos Innenverteidiger Jose Gimenez interessiert. Ein Wechsel des Uruguayers könnte wohl das Aus für Daniele Rugani bei Juve bedeuten.



Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin denkt offenbar über eine Verpflichtung von Atletico Madrids Innenverteidiger Jose Maria Gimenez nach. Dies legt ein Medienbericht aus Italien nahe.

Einer Meldung des Corriello dello Sport zufolge ist man bei der Alten Dame aber noch vorsichtig, da der Uruguayer momentan nicht zum Stammpersonal der Rojiblanco zählt. Sollte ein Transfer zustande kommen, wäre der designierte Nachfolger von Atletico-Kapitän Diego Godin nicht billig. Gimenez besitzt noch einen Vertrag bis 2020 und hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in diesem Vertrag verankert.

Daniele Rugani indes wird hoffen, dass Gimenez in Madrid bleibt. Der 23-Jährige Italiener hat es bislang nicht geschafft, sich in Juves Innenverteidigung zu etablieren. Bei der namhaften Konkurrenz, mit der Rugani zu kämpfen hat (Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Medhi Benatia), ist dies aber auch nicht zu hoch zu hängen. Allerdings hält man beim Serienmeister der Serie A wohl große Stücke auf Mattia Caldara. Der junge Italiener ist derzeit an Ligakonkurrent Atalanta Bergamo ausgeliehen, kehrt aber nächste Saison zu Juve zurück.

Glaubt man Ruganis Agent, sollen trotzdem mehrere europäische Top-Klubs an seinem Schützling interessiert sein.