Italien: Tausende nahmen Abschied von verstorbenem Davide Astori

Die italienische Fußball-Prominenz und Tausende Fans haben am Donnerstag in Florenz Abschied vom verstorbenen italienischen Nationalspieler Davide Astori genommen. Zur Trauerfeier des Fiorentina-Kapitäns in der Santa-Croce-Basilika erschienen Spieler und Trainer zahlreicher Klubs sowie der frühere Premierminister Italiens und Ex-Bürgermeister von Florenz Matteo Renzi.

Neben den Teamkollegen Astoris, der am Sonntag in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden war, waren Torwartlegende Gianluigi Buffon und Juve-Trainer Massimiliano Allegri vor Ort. Kardinal Giuseppe Betori, Erzbischof von Florenz, leitete die Trauerzeremonie.

"Addio Capitano" war auf Schildern vor dem Eingang der Kirche zu lesen, trauernde Fans trugen Fiorentina-Fahnen. Vor dem Florentiner Stadion Franchi, an dem der Leichenwagen mit Astori langsam vorbeifuhr, versammelten sich rund 2000 Anhänger.

"Das war für die ganze Fußballwelt, nicht nur in Italien, ein Schock", sagte Weltmeister Sami Khedira von Juventus Turin dem SID über den Tod Astoris: "Ich kannte ihn in erster Linie als fairen und starken Gegenspieler. Wie ich aus den Erzählungen meiner Kollegen erfahren habe, war er ein großartiger Mensch. Sein Verlust schmerzt uns alle. In solchen Tagen rückt der Fußball in den Hintergrund."

Etliche nahmen Abschied - Astori erlitt Herzstillstand

Rund 12.000 Personen waren am Mittwoch bereits zum Sarg mit dem Leichnam des Spielers gepilgert, der im Alter von nur 31 Jahren verstorben war. Auch Mitspieler und Offizielle des Klubs, sowie unzählige Fans erwiesen ihm dort die letzte Ehre.

Astori hinterließ seine Lebensgefährtin und die gemeinsame zwei Jahre alte Tochter. Die Obduktion seines Leichnams hatte ergeben, dass er einen Herzstillstand erlitten hatte. "Die definitive Diagnose werden wir wohl erst in zwei Monaten haben. Aber auch dann werden wir mit Sicherheit sagen können, dass es keine anderen Ursachen gebe", sagte Staatsanwalt Antonio De Nicolo. Es weise "nichts auf andere Ursachen als die eines natürlichen Todes" hin.