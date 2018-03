Mirabelli über AC Milans Donnarumma: "Er ist unser und auch Italiens Juwel"

Serie A Udinese -

Der AC Milan ist wohl an einer Verpflichtung von Napolis Pepe Reina interessiert. Stammtorwart Gianluigi Donnarumma soll jedoch auch dann bei Milan bleiben.



Der AC Mailand will seinen Torwart Gianluigi Donnarumma trotz aller Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung Pepe Reinas auch zur kommenden Saison in Mailand halten.

Nach dem Aus in der Europa League gegen den FC Arsenal (0:2, 1:3) betonte Milans Sportdirektor Massimiliano Mirabelli, dass der Tabellensechste der Serie A den 19-Jährigen nicht ziehen lassen wolle. "Gianluigi soll noch lange bei uns bleiben. Er ist unser und auch Italiens Juwel, weswegen wir ihn nicht gehen lassen wollen", so Mirabelli nach dem 1:3 im Rückspiel bei den Gunners.

Nach dem Patzer des jungen Schlussmanns, der einen Gegentreffer verursacht hatte, betonte Mirabelli, dass Donnarumma trotz des Fehlers eine starke Partie gespielt habe.

Wechselt Pepe Reina im Sommer nach Mailand?

Befeuert werden die Spekulationen um einen Donnarumma-Abgang vom Mailänder Bemühen, Pepe Reina vom SSC Neapel zu verpflichten. Berichten zufolge hat Reina bereits einen Medizincheck in Milanello absolviert.

Donnarumma, der im vergangenen Sommer seinen Vertrag bei Milan nach langem Hin und Her bis 2021 verlängert hatte, dagegen wurde in der Vergangenheit bereits mit einem Wechsel zu Chelsea oder Real Madrid in Verbindung gebracht.

Aktuell liegt der AC Mailand auf dem sechsten Tabellenplatz in der Serie A und hat fünf Punkte Rückstand auf einen Qualifikationsplatz für die Champions League.