Immobile und Dzeko treffen wie sie wollen und bei Juventus läuft gleich eine ganze Ex-Bundesliga-Armada auf. SPOX schafft einen Überblick über die aktuellen Serie-A-Kicker, die einst in Deutschland spielten.

© getty

Seit 2001 spielte Benedikt Höwedes beim FC Schalke, zunächst in der Jugend, ab 2007 in der ersten Mannschaft. Im Sommer 2017 wurde er dann an Juventus ausgeliehen.