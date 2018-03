Serie A: Juventus Turin zu Gast bei SPAL live im TV, Livestream und Liveticker

Serie A Udinese -

Am 29. Spieltag empfängt Aufsteiger SPAL den Rekordmeister Juventus Turin. Das Spiel wird live von DAZN übertragen. Alles Wissenswerte zur Partie erfahrt ihr hier.

Nachdem Juventus Turin vor einer Woche das Ticket für das Viertelfinale der Champions League gebucht hat, muss die Alte Dame in der Königsklasse gegen Real Madrid ran. Zuvor stehen zwei wichtige Ligaspiele auf dem Plan der Turiner.

Bevor es am 30. Spieltag zum Klassiker gegen den AC Mailand kommt, muss Juve zum Auswärtsspiel bei Aufsteiger SPAL.

Während Juve um die Meisterschaft spielt, steckt SPAL 2013 mitten im Abstiegskampf. Den 19. Hellas Verona trennen nur zwei Punkte von SPAL, die aktuell auf Platz 16 stehen. Die Tendenz zeigt allerdings nach oben: Seit drei Spielen ist SPAL ungeschlagen. Gegen Bologna und Crotone gewann der Aufsteiger.

Wann spielt SPAL gegen Juventus Turin?

Die Begegnung zwischen SPAL und Juventus Turin findet am Samstag, den 17. 03, um 20.45 Uhr statt. Gespielt wird im Stadio Paolo Mazza, das eine Kapazität für insgesamt 13.100 Fans bietet.

Juve-Coach Massimiliano Allegri warnt vor der Heimstärker des Underdogs: "Wir dürfen das nicht auf die leichte Kappe nehmen. Sie haben in letzter Zeit viele Punkte gesammelt und sind seit zehn Heimspielen ungeschlagen."

SPAL gegen Juventus Turin im Livestream und Liveticker

In Deutschland wird die Partie zwischen SPAL und Juventus Turin nicht im TV übertragen. Die Übertragungsrechte hat sich der Streaming-Dienst DAZN gesichert, der alle Spieler der Serie A überträgt.

Allerdings könnt ihr das Spiel auch im LIVETICKER auf SPOX verfolgen.

Was ist DAZN?

Ihr wollt den besten Live-Sport dieses Planeten hautnah erleben? Dann ist DAZN das Richtige für euch. Der Streaming-Anbieter bringt euch die schönsten Tore des europäischen Spitzenfußballs, die krachendsten Dunks der NBA, die besten Touchdowns der NFL und Vieles mehr aufs heimische Sofa.

Und ist dabei noch User-freundlich. Startet mit einem kostenlosem Probemonat, um das komplette DAZN-Programm zu testen, das euch in den folgenden Monaten für 9,99 Euro/Monat zur Verfügung steht. Wenn es euch nicht mehr gefällt, könnt ihr jeden Monat kündigen.

Juventus Turin: Benedikt Höwedes im Pech

Benedikt Höwedes ist und bleibt weiterhin ein Pechvogel im Trikot von Juventus Turin.

Erst 68 Pflichtspielminuten hat Schalke-Ausleihe Höwedes das Trikot von Juventus Turin tragen können. Nun ist er wieder mal verletzt. Es plagen ihn Adduktorenprobleme im rechten Oberschenkel. Wie lange Juventus nicht auf ihn bauen kann ist noch unklar.

"Ich glaube an mich und an meinen Körper. Ich denke, dass ich nun in einem guten Fitnesszustand bin - und auf dem Weg, mich für den Sommer in eine gute Verfassung zu bringen", sagte Höwedes in einem Interview mit der Welt.