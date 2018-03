Serie A: Derby della Madonnina - Wo gibt's einen Livestream zu AC Milan gegen Inter?

Serie A SPAL -

Derbyzeit in Italien! Der AC Milan empfängt am 27. Spieltag der Serie A den Stadtrivalen Inter (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). SPOX verrät euch Details zum Livestream und liefert die letzten Infos zum Derby della Madonnina.

Nach einem turbulenten Start der Amtszeit von Trainer und Klubikone Gennaro Gattuso haben sich die Rossoneri zuletzt in einer starken Form präsentiert. Seit der 0:2-Heimniederlage gegen Bergamo einen Tag vor Weihnachten hat der AC Milan in 13 Pflichtspielen in Folge den Platz nicht mehr als Verlierer verlassen.

Im Gegensatz dazu stehen die Gäste von Inter bei lediglich zwei Siegen aus den letzten elf Partien. Die Nerazzurri schieden zudem kurz vor Jahreswechsel im Viertelfinale der Coppa Italia in der Verlängerung gegen Milan aus. Doch dank eines starken Saisonstarts steht die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti als Vierter nach wie vor in der Tabelle vor dem Rivalen, der drei Plätze dahinter bei sieben Punkten weniger rangiert.

Wann findet AC Milan - Inter statt?

Das Spitzenspiel des 27. Spieltags steigt am Sonntag, den 4. März, um 20.45 Uhr. Gespielt wird im legendären Giuseppe-Meazza-Stadion, auch bekannt als San Siro.

Wo kann ich das Derby della Madonnina im Livestream sehen?

Das Spiel zwischen AC Milan und Inter gibt es nicht im Free-TV. Gut, dass es DAZN gibt, denn dort wird die Partie im Livestream übertragen!

Was ist DAZN?

DAZN ist die Streaming-Plattform der Perform Media Group. Neben Spitzenfußball aus der italienischen Serie A bekommt ihr auch Spiele der Premier League, Ligue 1 und Primera Division zu sehen. Außerdem sind Tennis, US-Sport, Darts, Boxen und viele weitere Sportarten im Programm.

Nach einem Gratis-Monat kostet das riesige Angebot nur 9,99 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit monatlich kündbar. Zum gesamten Programm gelangt ihr auf diesem Weg, zur Anmeldung geht's hier lang.

Derby della Madonnina - Gibt es einen Liveticker?

Für alle, die das Spiel nicht auf DAZN verfolgen können, stellt SPOX einen LIVETICKER!

Die Ausfälle beider Teams

AC Milan Inter Andrea Conti (Kreuzbandverletzung) Assane Gnoukouri (Herzprobleme) Jherson Vergara (Suspendierung) Tommaso Berni Juan Alberto Mauri (Suspendierung) Nnamdi Oduamadi (Suspendierung)

AC Milan: Gennaro Gattusos Methoden greifen

Während die Stimmen der Kritiker von Gennaro Gattuso nach einem holprigen Start laut wurden, scheinen sie nun weitgehend verstummt. Die Mannschaft steht klar hinter ihrem Boss, so äußerte sich zuletzt Hakan Calhanoglu durchweg positiv zu den Trainingsmethoden seines Vorgesetzten.

"Gattuso hat mich verändert", sagte der Türke bei Calciomercato. "Er spricht sehr viel mit mir und sagt mir immer wieder, dass ich ohne Druck in meinem Kopf spielen soll". Zuletzt zogen die Rossoneri mit einem Sieg im Elfmeterschießen über Lazio ins Finale der Coppa Italia ein, in dem man auf Seriensieger Juventus trifft.

Inter: Interesse an Mauro Icardi reißt nicht ab

Inters Mauro Icardi hat mit seinen 18 Treffern in der laufenden Saison das Interesse einiger Spitzenklubs geweckt. Doch mit den zuletzt durchwachsenen Ergebnissen von Inter sank auch die Trefferquote des 25 Jahre alten Stürmers. In den letzten zehn Pflichtspielen gelang Icardi kein Treffer, doch der kommende Gegner könnte ihm Mut machen. In den letzten zwei Derbys gegen Milan erzielte der Argentinier vier Tore.

Icardis Sturmpartner Yann Karamoah könnte indes ebenfalls im kommenden Sommer den Verein verlassen. Laut Informationen des Mirror sollen der FC Chelsea und der FC Barcelona an einer Verpflichtung des 19-Jährigen interessiert sein.

Opta-Facts zum Spiel