Serie A, 30. Spieltag: Klassiker zwischen Juventus Turin und Milan, Neapel bei Sassuolo

Am 30. Spieltag kommt es in der Serie A zu einem echten Klassiker. Spitzenreiter Juventus Turin empfängt am Samstagabend den AC Milan und möchte mit einem Sieg die Tabellenführung verteidigen. Verfolger SSC Neapel hat zuvor ein Auswärtsspiel bei Sassuolo vor der Brust. Die Partien vom Wochenende in der Übersicht.

Erst vor zwei Wochen eroberten Higuain und Co. die Tabellenführung vom SSC Neapel zurück und haben nun den siebten Meistertitel in Folge fest im Visier. Doch Gegner Milan wird die Punkte nicht kampflos hergeben. Das Team von Gennaro Gattuso liegt nur vier Punkte hinter Champions-League-Platz vier (aktuell Inter Mailand) und möchte nach vierjähriger Abstinenz die Rückkehr in die Königsklasse schaffen.

Serie A: Alle Spiele des 30. Spieltags

Anstoßzeit Partie Liveticker Sa., 31.03. 12.30 Uhr FC Bologna - AS Rom LIVETICKER Sa., 31.03. 15 Uhr Lazio Rom - Benevento LIVETICKER Sa., 31.03. 15 Uhr AC Florenz - Crotone - Sa., 31.03. 15 Uhr Inter Mailand - Hellas Verona LIVETICKER Sa., 31.03. 15 Uhr FC Genua - SPAL Ferrara - Sa., 31.03. 15 Uhr Cagliari - FC Turin - Sa., 31.03. 15 Uhr Atalanta Bergamo - Udinese - Sa., 31.03. 18 Uhr Sassuolo - SSC Neapel LIVETICKER Sa., 31.03. 18 Uhr Chievo Verona - Sampdoria Genua - Sa., 31.03. 20.45 Uhr Juventus Turin - AC Milan LIVETICKER

Die Tabelle der Serie A vor dem 30. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Differenz Punkte 1 Juventus Turin 29 67:15 52 75 2 SSC Neapel 29 63:19 44 73 3 AS Rom 29 49:23 26 59 4 Inter Mailand 28 47:21 26 55 5 Lazio Rom 29 67:37 30 54 6 AC Milan 28 41:32 9 50 7 Sampdoria Genua 28 47:43 4 44 8 Atalanta Bergamo 28 43:31 12 44 9 AC Florenz 28 38:33 5 41 10 FC Turin 28 37:37 0 36 11 FC Bologna 29 34:41 -7 34 12 Udinese 28 38:42 -4 33 13 FC Genua 28 21:29 -8 30 14 Cagliari 28 27:44 -17 29 15 Sassuolo 28 18:48 -30 27 16 Chievo Verona 28 25:47 -22 25 17 SPAL Ferrara 29 28:50 -22 25 18 Crotone 28 27:50 -23 24 19 Hellas Verona 28 25:56 -31 22 20 Benevento 28 19:63 -44 10

