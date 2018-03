Serie A, 28. Spieltag: Inter trifft auf Neapel - Juventus mit Pflichtaufgabe

Serie A AS Rom -

Nachdem am 27. Spieltag aufgrund des tragischen Todes von Fiorentinas Kapitän Davide Astori alle Sonntagsspiele abgesagt wurden, geht es am 28. Spieltag in der Serie A mit dem Fußballspielen weiter. Inter bekommt es mit dem Meisterschaftskandidaten SSC Neapel zu tun, während der amtierende Meister Juventus zuhause gegen Udinese Calcio antritt. Hier gibt es alle Infos zum Spieltag, den Livestreams, dem Liveticker sowie zur Tabelle und den Torjägern.

Der SSC Neapel steht vor Beginn des 28. Spieltags ganz oben in der Tabelle, zuletzt gab es aber eine 2:4 Heimniederlage gegen den AS Rom. Verfolger Juventus Turin hat ein Spiel weniger und liegt dabei nur einen Zähler hinter Napoli - möchte man den Platz an der Sonne wenigstens vorübergehend behalten, ist ein Sieg gegen Inter Pflicht.

Juve verzeichnete am vergangenem Spieltag einen 1:0 Sieg bei Lazio Rom, der kommende Gegner sollte mit Udinese Calcio eine leichteren Aufgabe darstellen. Außerdem trifft Lazio auf Cagliari, Rom empfängt den FC Turin und Milan muss beim FC Genua ran. Der AC Florenz wird seine erste Partie nach dem Tod von Kapitän Davide Astori zuhause gegen Benevento absolvieren.

28. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 09.03.2018 20.45 Uhr AS Rom FC Turin DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 20.45 Uhr Verona Chievo DAZN SPOX So., 11.03.2018 12.30 Uhr AC Florenz Benevento DAZN SPOX So., 11.03.2018 15 Uhr Juventus Turin Udinese DAZN SPOX So., 11.03.2018 15 Uhr Bologna Atalanta DAZN SPOX So., 11.03.2018 15 Uhr Crotone Sampdoria Genua DAZN SPOX So., 11.03.2018 15 Uhr Cagliari Lazio Rom DAZN SPOX So., 11.03.2018 15 Uhr Sassuolo SPAL Ferrara DAZN SPOX So., 11.03.2018 18 Uhr FC Genua AC Mailand DAZN SPOX So., 11.03.2018 20.45 Uhr Inter Mailand SSC Neapel DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSC Neapel 27 62:19 43 69 2. Juventus Turin 26 63:15 48 68 3. AS Rom 27 44:23 21 53 4. Lazio Rom 27 64:34 30 52 5. Inter Mailand 26 42:21 21 51 6. Sampdoria Genua 26 46:34 12 44 7. AC Mailand 26 37:30 7 44 8. Atalanta Bergamo 25 37:29 8 38 9. FC Turin 26 36:32 4 36 10. AC Florenz 26 35:32 3 35 11. Udinese Calcio 26 37:38 -1 33 12. FC Bologna 27 33:39 -6 33 13. FC Genua 26 21:27 -6 30 14. Cagliari Calcio 26 23:41 -18 25 15. Chievo Verona 26 23:43 -20 25 16. SPAL 27 27:49 -22 23 17. Sassuolo Calcio 26 15:46 -31 23 18. FC Crotone 26 23:47 -24 21 19. Hellas Verona FC 26 24:51 -27 19 20. Benevento 26 18:60 -42 10

