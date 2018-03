Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile bei Lazio: Jürgen Klopp hatte Recht!

Serie A Bologna -

AS Rom Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

AC Mailand Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria

Ciro Immobiles Zeit bei Borussia Dortmund war nichts als ein Missverständnis und auch in Sevilla klappte es für den Italiener nicht. Doch nach der Rückkehr in die Heimat hat er bei Lazio zurück zu alter Stärke gefunden. Und nicht nur das: Immobile konkuriert inzwischen sogar mit den besten Stürmern Europas um eine begehrte Auszeichnung. Doch wie kam der plötzliche Leistungssprung zu Stande?

Mohamed Salah, Lionel Messi, Edinson Cavani, Harry Kane und ... Ciro Immobile!? Beim Blick auf die heißesten Anwärter auf den goldenen Schuh hat sich ein aus deutscher Perspektive überraschender Name etabliert.

2014 kam Immobile mit der Empfehlung von 22 Saisontoren für 18,5 Millionen Euro vom FC Torino nach Dortmund - und setzte sich nie durch. Immer wieder deutete er an, dass er sich in der Mannschaft nicht integriert fühlt. Der Unmut schlug auf den Platz über, die Torausbeute war mager. Ciro beim BVB: Ein großes Missverständnis!

Doch auch nachdem Immobile nach nur einer Spielzeit zum FC Sevilla verliehen wurde, fand er nicht wieder in die Spur. Es folgte die Rückkehr in die Heimat. Es folgte die Rückkehr zu alter Stärke. Es folgte der Aufstieg zu einem der heißesten Torjäger Europas.

Goldener Schuh: Der aktuelle Zwischenstand

Platzierung Name Verein Tore Spiele Punkte Ligafaktor 1 Mohamed Salah FC Liverpool 28 30 56 2 2 Lionel Messi FC Barcelona 25 28 50 2 3 Ciro Immobile SS Lazio 24 26 48 2 4 Edinson Cavani PSG 24 27 48 2 5 Harry Kane Tottenham 24 29 48 2 6 Jonas Benfica 31 27 46,5 1,5 7 Robert Lewandowski FC Bayern 23 25 46 2 8 Cristiano Ronaldo Real Madrid 22 23 44 2 9 Mauro Icardi Inter Mailand 22 24 44 2 10 Sergio Agüero Manchester City 21 24 42 2

Jürgen Klopp: "Perfekte Maße, ein Kraftpaket, ein richtiger Krieger"

Erst am vorvergangenen Wochenende stellte Immobile seine fußballerischen Fähigkeiten unter Beweis. in der 95. Minute! Mit der Hacke! Das Ergebnis war spektakulär.

Einzelne Aktionen sind es selbstverständlich nicht, die einen Spieler definieren. Gerade in Immobiles Fall würde man dem Stürmer eindeutig Unrecht tun. Immobile, der im Dress des BVB in 34 Einsätzen nur zehn Treffer erzielte (vier davon in der Königsklasse) macht in der Heimat das, wofür er von Jürgen Klopp nach Dortmund geholt wurde.

"Er hat die perfekten Maße. Er ist ein Kraftpaket, das Tore aus allen Lagen machen kann. Ein richtiger Krieger", sagte Klopp nach dem Transfer 2014. Und Immobiles Taten geben ihm Recht, wenn auch mit kleiner Verspätung. Seit zwei Jahren ist er wieder voll auf der Höhe. Das 1,85-Meter-große "Kraftpaket" hat für die Biancocelesti in 77 Spielen satte 60 Tore und 16 Assists verbucht. Bemerkenswerte Zahlen in einer als so taktisch und defensiv-orientiert geltenden Liga.

Ciro Immobile: Kein reiner Abschlussstürmer

Immobile fungiert im 3-5-2 der Laziali nicht als reiner Abschlussstürmer. Gemeinsam mit Luis Alberto, Felipe Anderson und Nani lässt sich der Stürmer zunächst tief in die eigene Hälfte, in ein eng-gestricktes Defensivkonstrukt fallen, an dem jeder Spieler partizipiert. Hier erst fängt die Mannschaft von Simone Inzaghi seine Gegner ab und versucht, den Ball in den eng gehaltenen Räumen zu erobern und den aufgerückten Gegner mit schnellem Umschaltspiel zu überrumpeln.

Die Stürmer verstehen es dabei gut, die vorhandenen Räume zu nutzen. Immobile ist während des Spiels nicht nur auf eine Position oder eine Seite fixiert. Immer wieder ist er auf beiden Flügeln zu finden, um den Ball dort zu halten und ihn entweder in die Spitze zu tragen oder die Mannschaft nachrücken zu lassen.

Im Zentrum hingegen versteht es Immobile derzeit wie kein anderer Serie-A-Stürmer, sich auf Höhe der letzten Linie im Lauf zwischen die Verteidiger zu bewegen. Stecken Luis Alberto, Anderson oder einer der weiteren technisch versierten Spieler den Ball in seinen Lauf, profitiert Immobile von seiner Schnelligkeit, seiner robusten Physis und seiner Abschlussstärke.

Immobile: "Ich bin reifer geworden. Das spüre ich in mir"

Kollege Luis Alberto taufte ihn jüngst den "wichtigsten Spieler der Mannschaft". Coach Inzaghi lobt ihn für seine "herausragenden Leistungen. In eineinhalb Jahren ist Ciro zu einem der Top-Zehn-Torschützen der Lazio-Geschichte geworden."

Immobile hat aus seiner Zeit in Dortmund ein vernünftiges Fazit gezogen. So hat er verstanden, dass sich "bei der Borussia zu dieser Zeit ein Zyklus schloss. Die Mannschaft hatte ein Champions-League-Finale gespielt und Titel gewonnen. Ich kam in einer Übergangsphase. Es ist normal, dass dabei Schwierigkeiten vorkommen."

Zwar konnte sich Immobile nicht auf die Bundesliga einstellen, jedoch haben ihn die schwierigen Zeiten stärker gemacht. "Ich habe mich auf dem technischen Level und darin verbessert, den Ball abzuschirmen", erklärt der Stürmer. Heute durchlebt er die vielleicht glücklichste Phase seiner Karriere. "Weil ich reifer geworden bin", sagt Immobile. "Das spüre ich in mir."

Ciro Immobiles Leistungsdaten

Verein Spiele Tore Vorlagen Delfino Pescara 37 28 6 CFC Genoa 34 5 3 FC Torino 48 28 7 Borussia Dortmund 34 10 3 FC Sevilla 15 4 1 SS Lazio 77 60 16

Thema Ausland für Immobile abgeschlossen?

Der Stürmer, der nur in der Heimat zu funktionieren scheint, wird in Anbetracht der aktuellen Zahlen zwangsläufig wieder internationales Interesse wecken. Ob er darauf eingehen sollte, wird er sich aber ganz genau überlegen. Der Torjäger funktionierte bislang schlichtweg nur in der Heimat, hier aber dafür phänomenal. Welche Optionen gibt es also für den 28-Jährigen?

Mit Lazio werden über absehbare Zeit nicht mehr als nationale Pokalfinal-Teilnahmen und möglicherweise Europa-League-Läufe herausspringen. Reicht ihm das oder will Immobile noch einmal um große Titel spielen? Da käme Juventus Turin in Frage, wo Immobile seine letzten Jugend-Jahre verbrachte und sogar auf einen Champions-League-Einsatz kam. Doch die Alte Dame ist mit Gonzalo Higuain gerade sehr glücklich. Auch Immobiles Heimatstadt Neapel könnte eine Option sein, doch der SSC-Vorstand hat bislang von teuren Neuverpflichtungen weitestgehend abgesehen.

Immobile scheint ein Typ zu sein, der ein vertrautes und harmonisches Umfeld braucht, um seine Leistungen abzurufen. Wenn dieses wie in der aktuellen Situation und mit dem aktuellen Trainer Inzaghi vorhanden ist, sind seine Leistungen aber umso beachtlicher. Denn Ciro Immobile hat durchaus perfekte Maße, ist ein Kraftpaket und kann Tore aus allen Lagen machen: Jürgen Klopp hatte also Recht!