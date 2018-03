AC Mailands Trainer Gennaro Gattuso: "Meine Arbeit ist es, der Albtraum der Spieler zu sein"

Serie A Juventus -

Atalanta Serie A Udinese -

Sassuolo Serie A SPAL -

Juventus Serie A Sampdoria -

Inter Mailand Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua

Auch gegen Sampdoria Genua konnte der AC Mailand gewinnen (1:0), damit sind die Rossoneri seit zehn Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Trainer Gennaro Gattuso verrät Mediaset Premium sein Erfolgsrezept: "Morgen ist ein anderer Tag und wir starten von Grund auf. Meine Arbeit ist es, bis zum Ende der Saison der Albtraum der Spieler zu sein."

Wie diese Tätigkeit genau aussehen könnte, gibt der Italiener nicht Preis. Stattdessen lobt er seine Spieler überschwänglich: "Ich möchte, dass die Spieler in die Kurve gehen und die Fans grüßen und es ist richtig, dass sie ohne ihren Trainer dorthin gehen. Sie machen es großartig und für mich ist es dadurch einfach, ihr Trainer zu sein."

So harmonisch war es unter dem 40-Jährigen nicht immer. In seiner Anfangszeit bei Milan gelang nur ein Liga-Sieg in den ersten fünf Partien. Gattuso wusste aber offenbar um die Schwierigkeit der Aufgabe: "Ich habe nichts erwartet, als ich hier angekommen bin, ich wusste nur, dass mir eine heiße Kartoffel übergeben wurde. Ich mag es, zu leiden, ich kann Dinge, die zu einfach sind, nicht genießen, deshalb habe ich Milan gewählt."

Er sei dem Verein nach 14 Jahren als Spieler sehr verbunden, der Klub sei sogar ein Teil von ihm, so der Coach weiter, deshalb habe er die Aufgabe übernommen. Der Aufschwung sei "der Verdienst der Spieler. Sie brauchten nur einen Funken, um richtig heiß zu werden."