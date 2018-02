AS Rom gegen AC Milan: Wo läuft das Serie-A-Spiel im Livestream und im Liveticker?

Serie A Crotone -

Am 26. Spieltag der Serie A empfängt die AS Rom den AC Mailand zum Topspiel des Wochenendes. Bei SPOX findet ihr alles, was ihr zum Spiel wissen müsst und erfahrt, wo ihr die Partie im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Roma will gegen den AC Mailand Rang drei in der Tabelle verteidigen. Aktuell liegen die Römer einen Zähler vor ihrem Stadtrivalen Lazio und zwei vor Inter Mailand.

Für den Gast geht es darum, mit einem Sieg in die Europa-League-Plätze vorzudringen. Dazu müssen die Rossoneri auf einen Punktverlust von Sampdoria Genua spekulieren, mit denen sie momentan punktgleich sind.

Wann und wo spielt AS Rom gegen AC Mailand?

Das Spiel findet am Sonntag, den 25. Februar, im Stadio Olimpico in Rom statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Wo kann ich AS Rom gegen AC Mailand live sehen?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Bei dem Sport-Streamingdienst gibt es die komplette Serie A live sowie die Primera Division, die Ligue 1 und ausgewählte Spiele der Premier League. Des Weiteren gibt's alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga ab 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie.

DAZN kostet im Abo monatlich 9,99 Euro. Außer Fußball gibt es auch US-Sport aus der NBA, NHL, MLB und NFL, sowie Tennis, Boxen, Darts u.v.m. Den ersten Monat bekommt ihr gratis.

Wo gibt es einen Liveticker zu AS Rom gegen AC Mailand?

Bei SPOX gibt es zu jedem Spiel der Serie A einen Liveticker. Hier findet ihr den LIVETICKER zur Partie der AS Rom gegen den AC Mailand.

Fakten zum Spiel

Der AC Mailand wartet seit Mai 2015 auf einen Sieg gegen die Roma.

Die letzten vier Duelle gewannen alle die Hauptstädter.

In den letzten beiden Begegnungen kassierte Milan jeweils einen Platzverweis.