27. Spieltag: Spitzenduell zwischen Lazio und Juventus - Neapel empfängt den AS Rom

Am 27. Spieltag der Serie A kommt es zum Spitzenduell zwischen Lazio Rom und Juventus Turin. Während Juve und Neapel um die Meisterschaft kämpfen, gilt es für Lazio, Rang drei zu verteidigen. Zudem kommt es zum Mailänder Derby zwischen Inter und dem AC. Hier findet ihr alle Infos zum Spieltag, der Tabelle, der Torjägerliste, LIVESTREAM und Liveticker.

Sechs der ersten sieben Teams der Tabelle duellieren sich untereinander! Tabellenführer Neapel bekommt es mit dem AS Rom zu tun. Die Römer mussten zuletzt eine 0:2 Niederlage gegen den AC Milan verkraften und wollen nun Lazio auf Rang drei Angreifen. Allerdings ist der SSC seit sechs Spieltagen in Italien ungeschlagen - und will den Platz ganz oben verteidigen.

Zudem kommt es zum Verfolgerduell zwischen Juventus und Lazio. Die Römer haben bereits 13 Punkte Rückstand auf die Alte Dame und müssen in der Tabelle nach hinten schauen. Juve steht dagegen nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer aus Neapel auf Rang zwei.

Außerdem gibt es am Wochenende die nächste Ausgabe des Mailänder Derbys. Der AC hat mittlerweile sieben Punkte Rückstand auf den Stadt-Rivalen und könnte im direkten Duell wichtige Zähler gut machen. Inter wird da jedoch nicht so einfach mitspielen, da das Team von Trainer Luciano Spalletti immer noch um die Champions League mitspielt.

27. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 03.03.18 15 Uhr SPAL Ferrera FC Bologna DAZN SPOX Sa., 03.03.18 18 Uhr Lazio Rom Juventus Turin DAZN SPOX Sa., 03.03.18 20.45 Uhr SSC Neapel AS Rom DAZN SPOX So., 04.03.18 12.30 Uhr FC Genua Cagliari DAZN SPOX So., 04.03.18 15 Uhr Chievo Verona Sassuolo DAZN SPOX So., 04.03.18 15 Uhr Udinese Calcio FC Florenz DAZN SPOX So., 04.03.18 15 Uhr FC Turin FC Crotone DAZN SPOX So., 04.03.18 15 Uhr Benevento Hellas Verona DAZN SPOX So., 04.03.18 15 Uhr Atalanta Bergamo Sampdoria Genua DAZN SPOX So., 04.03.18 20.45 Uhr AC Mailand Inter Mailand DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSC Neapel 25 55:15 40 66 2. Juventus Turin 25 62:15 47 65 3. Lazio Rom 26 64:33 31 52 4. Inter Mailand 26 42:21 21 51 5. AS Rom 26 40:21 19 50 6. Sampdoria Genua 26 46:34 12 44 7. AC Mailand 26 37:30 7 44 8. Atalanta Bergamo 25 37:29 8 38 9. FC Turin 26 36:32 4 36 10. AC Florenz 26 35:32 3 35 11. Udinese Calcio 26 37:38 -1 33 12. FC Bologna 26 33:38 -5 33 13. FC Genua 26 21:27 -6 30 14. Cagliari Calcio 25 23:36 -13 25 15. Chievo Verona 26 23:43 -20 25 16. Sassuolo Calcio 26 15:46 -31 23 17. FC Crotone 26 23:47 -24 21 18. SPAL 26 26:49 -23 20 19. Hellas Verona FC 26 24:51 -27 19 20. Benevento 26 18:60 -42 10

