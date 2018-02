Lazio Rom gegen Milan im Livestream: Wer schafft es ins Finale der Coppa Italia?

Coppa Italia Juventus -

Mit Lazio Rom und dem AC Milan kämpfen zwei italienische Teams mit großer Tradition, aber überschaubar erfolgreicher Gegenwart um das Endspiel-Ticket in der Coppa Italia. SPOX hat für euch die wichtigsten Infos zur Partie, dem Wettbewerb und der Übertragung des Spiels im Livestream.

Die Gastgeber aus Rom hatten es Ende Januar schon mit Milan zu tun - und das gleich doppelt binnen drei Tagen. In der Liga mussten sich die Hauptstädter mit 1:2 geschlagen geben, im Hinspiel des Pokals gab es immerhin ein torloses Unentschieden.

Aber: Beide Spiele fanden in Mailand statt, und beide Spiele stiegen während Lazios jüngster Schwächephase, die die Laziali mittlerweile wieder abschütteln konnten. Die Römer sind nach zwei Siegen wieder Tabellendritter, in der Europa League ließen die Mannen um Toptorjäger Ciro immobile, der in der Liga bei 23 Toren und neun Assists aus 23 Spielen steht, Steaua Bukarest keine Chance und zogen ins Achtelfinale ein.

Noch besser drauf - zumindest aktuell - sind aber die Gäste aus Mailand. Die haben mit einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage die Hinserie des Grauens vergessen gemacht und sind bis auf Rang sieben geklettert. In der Europa League wartet nach zwei unaufgeregten Siegen gegen Ludogorets jetzt der FC Arsenal.

Coppa Italia: Wann und wo spielt Lazio gegen Milan?

Spiel Lazio Rom - AC Milan Datum / Uhrzeit Mi., 28. Februar 2018 / 20.45 Uhr Austragungsort Stadio Olimpico (Rom)

In der Coppa Italia wird lediglich das Halbfinale über Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die anderen Runden werden ganz normal über eine Partie entscheiden.

Coppa Italia: Wo kann ich Lazio gegen Milan live verfolgen?

Das Duell zwischen Lazio und Milan gibt's live und in voller Länge im Stream auf DAZN zu sehen. Das selbsternannte "Netflix des Sports" bietet neben Live-Spitzenfußball aus Italien, England, Spanien, Frankreich und anderen europäischen Ligen auch noch die Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Spielende.

Auch US-Sport, Tennis, Darts, Boxen und andere Sportarten sind im Portfolio des Streamingdienstes vertreten. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das DAZN-Abo monatlich 9,99 Euro.

Lazios Weg ins Halbfinale

Runde Gegner Ergebnis Achtelfinale AS Cittadella 4.1 Viertelfinale AC Florenz 1:0

Milans Weg ins Halbfinale

Runde Gegner Ergebnis Achtelfinale Hellas Verona 3:0 Viertelfinale Inter 1:0 n.V.

