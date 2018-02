Juventus Turin gegen Atalanta Bergamo im Livestream: Wer zieht ins Pokalfinale ein?

Serie A Cagliari -

Im italienischen Pokal stehen die Rückspiele im Halbfinale an. Rekordpokalsieger Juventus Turin trifft zuhause auf Atalanta Bergamo, nachdem man sich im Hinspiel mit 1:0 durchsetzen konnte. Bei SPOX findet ihr alle Infos zum Spiel und wo ihr einen Livestream finden könnt.

Nach drei Pokalsiegen in Serie wollen die Bianconeri auch in diesem Jahr wieder die Coppa Italia nach Turin holen. Im Finale würde Juve entweder auf Lazio Rom oder den AC Mailand treffen.

Eigentlich sollten Juventus und Atalanta schon am Wochenende in der Serie A aufeinander treffen, doch die Partie des 26. Spieltages musste wegen zu starken Schneefalls verschoben werden.

Juve hat das Hinspiel knapp mit 1:0 gewonnen und geht als großer Favorit ins Rückspiel. In der Liga steht der Rekordmeister auf Rang zwei hinter Neapel. Bergamo ist zwar immerhin Achter, hat jedoch 27 Punkte Rückstand auf Turin. Ein Sieg gelang Atalanta gegen Juve zuletzt im Pokal-Achtelfinale 2004, der letzte Dreier in der Liga stammt sogar aus dem Jahr 2001.

Wann und wo findet Juventus Turin gegen Atalanta Bergamo statt?

Die Partie findet am Mittwoch, den 28. Februar im Allianz Stadium in Turin statt. Anstoß ist um 17.30 Uhr. In der Coppa Italia wird lediglich das Halbfinale mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, in den übrigen Runden findet nur eine Partie statt.

Coppa Italia: Juventus Turin gegen Atalanta Bergamo im Livestream

Das Spiel könnt ihr live auf DAZN verfolgen. Das "Netflix des Sports" liefert euch Fußball aus Italien, England, Spanien, Frankreich und anderen europäischen Ligen. Außerdem findet ihr auf der Plattform die Highlights der 1. und 2. Bundesliga schon 40 Minuten nach Spielende.

Auch Fans des US-Sports, Tennis, Darts, Boxen und anderen Sportarten kommen bei DAZN auf ihre Kosten.

Monatlich kostet das DAZN-Abo 9,99 Euro. Der erste Monat ist dabei kostenlos.

Die letzten fünf Duelle zwischen Juventus und Atalanta

Wettbewerb Paarung Ergebnis Coppa Italia, Hinspiel Halbfinale Atalanta - Juventus 0:1 Serie A Atalanta - Juventus 2:2 Serie A Atalanta - Juventus 2:2 Coppa Italia, Achtelfinale Juventus - Atalanta 3:2 Serie A Juventus - Atalanta 3:1

Juves Weg ins Halbfinale

Runde Gegner Ergebnis Achtelfinale FC Genua 2:0 Viertelfinale FC Turin 2:0

Atalantas Weg ins Halbfinale

Runde Gegner Ergebnis Achtelfinale US Sassuolo 2:1 Viertelfinale SSC Neapel 2:1

