Serie A: Videobeweis verhindert 49 Fehlentscheidungen seit Saisonbeginn

Serie A Atalanta -

Neapel Serie A Bologna -

Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Serie A Cagliari -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

AS Rom Serie A Juventus -

CFC Genua Serie A Lazio -

Udinese Serie A Sampdoria -

AS Rom Serie A Sassuolo -

Mithilfe des Videobeweises wurden in der Serie A sowie in der Coppa Italia seit Saisonbeginn 49 Fehlentscheidungen der Schiedsrichter verhindert.

Dabei haben sieben abgewendete Fehler durch die Empfehlung des Videoassistenten (VAR) das Spielergebnis beeinflusst. In der Bundesliga waren durch das Video-Kontrollzentrum in Köln in der Hinrunde 37 Fehler vereitelt worden.

Insgesamt wurden in Italien in 210 Partien 1078 strittige Situationen überprüft, berichtete der Schiedsrichter-Chef der Serie A, Nicola Rizzoli, laut Medienangaben. In Deutschland waren im Vergleich in 153 Spielen 1041 Situationen unter die Lupe genommen worden.