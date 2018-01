Sami Khedira rät Juventus: Holt Emre Can!

Serie A Atalanta -

Juventus-Star Sami Khedira hat den Verantwortlichen der Bianconeri geraten, sich die Dienste von Liverpools Emre Can zu sichern. Der deutsche Nationalspieler wird bereits seit Monaten mit einem Wechsel zum italienischen Meister in Verbindung gebracht.

"Er muss aufgrund seines jungen Alters immer noch lernen und wachsen. Aber wenn ich Juventus wäre, würde ich die Chance beim Schopfe packen, ihn zu verpflichten", sagte Khedira zu Sky Sport Italia.

Cans Vertrag in Liverpool läuft am Saisonende aus, im Sommer ist er ablösefrei. Der Januar wäre für Liverpool daher - sollte Can nicht verlängern - die letzte Chance, noch Geld für den 23-jährigen Mittelfeldspieler zu kassieren.

Die Gazzetta dello Sport hatte zuletzt berichtet, dass Juve Verhandlungen mit den Reds aufgenommen habe, um über einen Wechsel Cans im Winter zu verhandeln.

Der 20-malige deutsche Nationalspieler war 2014 von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt, hat bisher 155 Pflichtspiele (zwölf Tore) für die Engländer absolviert.