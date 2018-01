Rafinha verabschiedet sich vom FC Barcelona

Serie A Lazio -

Udinese Serie A Sampdoria -

AS Rom Serie A Sassuolo -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Juventus Serie A SPAL -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Serie A AC Mailand -

Lazio Serie A AS Rom -

Sampdoria Coppa Italia Atalanta -

Juventus Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Serie A Sampdoria -

FC Turin Serie A Inter Mailand -

Crotone Serie A Hellas Verona -

AS Rom Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Serie A Benevento -

Neapel Serie A Lazio -

CFC Genua

Nachdem sich Inter Mailand und der FC Barcelona auf einen Leihtransfer des Barca-Eigengewächses Rafinha geeinigt haben, verabschiedet sich der brasilianische Nationalspieler emotional von seinem langjährigen Klub.

"Mir fehlen beinahe die Worte, um auszudrücken, was ich für den Klub fühle, der mich als Mensch und Profi geformt hat", schrieb der Inter-Neuzugang bei Instagram und führte aus: "Ich kam 2006 an, mit 13 Jahren, als ich ein Kind war, das noch nicht daran dachte, so viele wunderschöne Momente zu erleben und so viele Titel zu gewinnen."

Rafinha bedankt sich bei den Katalanen, die ihm den Weg zum Profi ermöglichten, doch er glaubt, dass er nun einen anderen Pfad einschlagen muss.

Rafinha: Unendlich Stolz auf Barcelona

"Ich bin unendlich stolz auf dieses Wappen, auf den Klub und die Fans, die mir all ihre Unterstützung in den härtesten Momenten gaben. Ihr seid unglaublich", so der 24-Jährige, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Er erklärte: "Ihr wisst nicht, wie glücklich ich war, in der Lage gewesen zu sein, mich mit dem getragenen Trikot zu verabschieden. Forca Barca und für immer Blaugrana."

Die Worte des Brasilianers deuten auf einen Transfer über die Saison hinaus hin. Die Nerrazzuri verfügen über eine Kaufoption, die mit Bonuszahlungen auf 28 Millionen Euro Ablöse ansteigen kann.