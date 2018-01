Inter Mailand-Flop Gabriel Barbosa wechselt auf Leihbasis zum FC Santos

Serie A Sassuolo -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Juventus Serie A SPAL -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Serie A AC Mailand -

Lazio Serie A AS Rom -

Sampdoria Coppa Italia Atalanta -

Juventus Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Serie A Sampdoria -

FC Turin Serie A Inter Mailand -

Crotone Serie A Hellas Verona -

AS Rom Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Serie A Benevento -

Neapel Serie A Lazio -

CFC Genua

Gabriel Barbosa, genannt Gabigol, wechselte im Sommer 2016 für 30 Millionen Euro vom FC Santos zu Inter Mailand. In der Modestadt konnte sich der Brasilianer allerdings nie durchsetzen, wurde ein Jahr später an Benfica verliehen. Kaum zurück in Mailand, steht bereits das nächste Leihgeschäft an. Gabigol wird für ein Jahr an seinen Ex-Klub nach Südamerika verliehen.

"Es ging alles sehr schnell", wird der 21-Jährige auf der offiziellen Santos-Webseite zitiert. Er erklärt weiter: "Es ist Zeit, dazuzulernen. Ich bin sehr glücklich, dass ich zurückkehren und dieses Trikot wieder tragen darf. Ich komme als anderer Mensch zurück. Ich bin reifer geworden und habe mehr Erfahrung."

Gabigols Vertrag bei den Nerazzurri läuft noch bis 2021. Die Leihgebühr, die Santos an den italienischen Erstligisten zahlt, beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro.