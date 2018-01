Giuseppe Marotta: Gespräche zwischen Emre Can und Juventus verlaufen gut

Coppa Italia Atalanta -

Juventus Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Serie A Sampdoria -

FC Turin Serie A Inter Mailand -

Crotone Serie A Hellas Verona -

AS Rom Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Serie A Benevento -

Neapel Serie A Lazio -

CFC Genua Serie A Florenz -

Juventus

Der Vertrag von Emre Can läuft am Ende dieser Saison aus, der deutsche Nationalspieler kann den FC Liverpool also im Sommer ablösefrei verlassen. Als größter Interessent gilt Juventus Turin, Generaldirektor Giuseppe Marotta zeigt sich bezüglich eines Wechsels gegenüber RMC Sport zuversichtlich.

"Die Gespräche mit Emre Can laufen gut", betonte der Juve-Boss. Er schränkte jedoch auch ein: "Aber die Verhandlungen sind noch nicht komplett abgeschlossen."

Zuletzt hatte Jürgen Klopp im DAZN-Interview bekannt gegeben, dass der Mittelfeldspieler die Reds im Winter nicht verlassen wird, sondern frühestens nach der Saison den Klub wechselt.

Marotta: Juve bei Emre Can "in der optimalen Position"

Marotta ist guter Dinge, dass dieses Szenario eintritt und Can dann ein Bianconero wird: "Wir sind in der optimalen Position, alle unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben, zu erreichen."

Can hat in dieser Spielzeit 19 Premier-League-Spiele bestritten, dabei gelangen ihm ein Tor und drei Vorlagen.