Pavel Nedved: Juventus' Paulo Dybala soll Privatleben auf die Reihe kriegen

Paulo Dybala spielte bislang eine ordentliche Saison für Juventus Turin, saß aber gegen Inter Mailand auf der Bank. Vize-Präsident Pavel Nedved deutet an, woran das gelegen haben könnte.

14 Tore stehen für Dybala in der laufenden Saison bereits zu Buche. Der 24-Jährige ließ zuletzt aber nach und erzielte nur zwei Treffer in den letzten zehn Liga-Spielen. Im Spitzenspiel saß er dementsprechend nur auf der Bank und wurde für die letzten 15 Minuten eingewechselt.

Nedved verteidigte die Entscheidung von Trainer Massimiliano Allegri gegenüber Sky Sport Italia: "Dybala ist erst 24 Jahre alt, da sind Hochs und Tiefs ganz normal. Er ist natürlich ein Spieler, der es in die Spitze schaffen kann. Er muss sich darauf auf den Fußball konzentrieren."

Nedved-Ansage an Dybala

Dies deutet an, was Allegri und Nedved am so spielstarken Argentinier zu kritisieren haben. Nedved führt aus: "Er muss Opfer in seinem Privatleben bringen und bis zum Maximum trainieren." Offenbar war Dybala in den letzten Wochen mental nicht ganz auf der Höhe, um Spitzenleistungen zu bringen.

Dementsprechend schritt Allegri ein. Nedved erklärt: "Allegri behandelt jeden Spieler gleich, er ist nicht besonders hart zu Dybala. Er hat das Gleiche mit Mario Mandzukic und Gonzalo Higuain getan, weil er immer will, dass die Spieler ihr Bestes geben. Damit hat er Recht."