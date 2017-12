Pavel Nedved bestätigt: Juventus will Emre Can immer noch

Serie A Lazio -

FC Turin Serie A Genua -

Atalanta Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Coppa Italia Lazio -

Cittadella Serie A Inter Mailand -

Udinese Serie A FC Turin -

Neapel Serie A AS Rom -

Cagliari Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Serie A Benevento -

SPAL Serie A Atalanta -

Lazio Coppa Italia Napoli -

Udinese Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Coppa Italia Juventus -

Genua Serie A Chievo Verona -

Bologna Serie A Cagliari -

Florenz Serie A Lazio -

Crotone Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A AC Mailand -

Atalanta Serie A Juventus -

Roma

Pavel Nedved hat bestätigt, dass Juventus Turin weiterhin plant, den deutschen Nationalspieler Emre Can vom FC Liverpool zu verpflichten. Das berichtet Sky.

"Emre ist ein unglaublich guter Spieler. Er ist physisch stark, er hat die deutsche Fußballer- Mentalität und ist technisch begabt", zitiert der Sportsender den Vizepräsidenten der Alten Dame.

Dass der italienische Rekordmeister den 23-Jährigen auf dem Zettel hat, ist indes nichts Neues. Da dieser seinen auslaufenden Vertrag noch immer nicht verlängert hat, ist ein Wechsel im Sommer immer wahrscheinlicher. Das bestätigte auch DFB-Teammanager Oliver Bierhoff, der die Wechselwahrscheinlichkeit im Interview mit Tuttosport auf "60 bis 80 Prozent" betitelte.

Can selbst hatte Mitte Oktober im kicker konstatiert, das Interesse eines solch renommierten Klubs sei "eine Ehre". Zuletzt brachte die Bild auch Borussia Dortmund mit Can in Verbindung.