18. Spieltag der Serie A im Livestream: Lazio mit Schützenfest - JETZT: Napoli und Inter

Der 18. Spieltag der Serie A hat einen absoluten Kracher zu bieten. Meister Juventus Turin trifft am Samstagabend auf die AS Rom. Tabellenführer Napoli muss bereits am Nachmittag gegen Überraschungsteam Sampdoria ran. SPOX liefert euch alles Wissenswerte zum Spieltag vorab sowie Hinweise, wo ihr die Spiele live im Stream und Ticker verfolgen könnt.

Eine Winterpause kennt man in Italien nicht. Auch einen Tag vor Heilig Abend wird Fußball gespielt. Mit 42 Punkten nach 17 Spielen ist der SSC Neapel so gut wie seit dem Napoli-Team mit Diego Maradonna nicht mehr. Gegner Sampdoria Genua war bisher die positive Überraschung dieser Saison in Italien. Von der grauen Maus im Mittelfeld mauserte sich die Sampdoria zu einem echten Europacup-Anwärter.

Zuletzt musste man jedoch Federn lassen. Aus den letzten vier Spielen holte man nur einen Punkt. Ausgerechnet gegen den Tabellenführer soll die Wende her.

Verfolger Inter spielt eine starke Saison. Doch immer wenn es darum ging, die Tabellenführung zu behaupten, patzte man. Wie gut, dass man jetzt wieder als Verfolger in die Partie gegen Kellerkind Sassuolo geht.

Die wichtigsten Fakten zum 18. Spieltag der Serie A:

Benevento noch schlechter als Ancona 2003/04: Nur einen Punkt konnte der Aufsteiger bisher ergattern (gegen den AC Milan). Damit ist man noch schlechter als der bisherige Negativrekordhalter Ancona (fünf Punkte nach 17 Spielen)

Lazio ist die einzige Mannschaft der Serie A mit drei Spielern im Team, die bereits mindestens fünfmal trafen: Immobile, Luis Alberto, Milinkovic-Savic. Nur Meister Turin hat in dieser Spielzeit noch mehr Tore erzielt

Keine Comeback-Qualitäten: Der AC Milan hat jedes seiner sieben Spiele verloren, in denen man in Rückstand geriet

Fleißiger Dybala: Kein Spieler der Serie A lief im Kalenderjahr 2017 öfter auf, als der Argentinier: 38 Einsätze

Chievo Verona - FC Bologna 2:3 (1:1)| Die Highlights im Video

Tore: 0:1 Destro (4.), 1:1 Inglese (32.), 1:2 Verdi (50.), 2:2 Cacciatore (85.), 2:3 Destro (90.)

Gelb-Rote Karte: Poli (81./Bologna)

Cagliari Calcio - AC Florenz 0:1 (0:0)| Die Highlights im Video

Tor: 0:1 Babacar (82.)

Rote Karte: Pedro (90.+3/Cagliari/Unsportlichkeit)

Lazio Rom - FC Crotone 4:0 (0:0)

Tore: 1:0 Lukaku (56.), 2:0 Immobile (78.), 3:0 Lulic (86.), 4:0 Anderson (89.)

Der 18. Spieltag der Serie A im Livestream und Liveticker

Datum Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Sa., 23.12.17 15.00 Uhr CFC Genua - Benevento Calcio DAZN SPOX 15.00 Uhr SSC Neapel - Sampdoria Genua DAZN SPOX 15.00 Uhr Sassuolo Calcio - Inter Mailand DAZN SPOX 15.00 Uhr SPAL Ferrara - FC Turin DAZN SPOX 15.00 Uhr Udinese Calcio - Hellas Verona DAZN SPOX 18.00 Uhr AC Milan - Atalanta Bergamo DAZN SPOX 20.45 Uhr Juventus Turin - AS Rom DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A vor dem 18. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSC Neapel 17 38:11 27 42 2. Juventus Turin 17 44:14 30 41 3. Inter Mailand 17 34:13 21 40 4. AS Rom 16 28:10 18 38 5. Lazio Rom 16 39:22 17 33 6. Sampdoria Genua 16 30:23 7 27 7. AC Florenz 18 27:19 8 26 8. Atalanta Bergamo 17 26:23 3 24 9. AC Mailand 17 23:24 -1 24 10. FC Bologna 18 22:25 -3 24 11. FC Turin 17 23:25 -2 23 12. Udinese Calcio 16 26:25 1 21 13. Chievo Verona 18 19:30 -11 21 14. Cagliari Calcio 18 16:29 -13 17 15. Sassuolo Calcio 17 11:28 -17 17 16. FC Crotone 17 13:32 -19 15 17. FC Genua 17 14:22 -8 14 18. SPAL 17 17:29 -12 14 19. Hellas Verona FC 17 17:32 -15 13 20. Benevento 17 9:40 -31 1

Die Top-Torschützen der Serie A

Mauro Icardi hat in dieser Saison bereits 17-Mal getroffen. Nur Gonzalo Higuain und Luca Toni (jeweils 18 Treffer) waren in einer Hinrunde der Serie A in der Geschichte dieses Wettbewerbs besser.