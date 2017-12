Hellas Verona - Juventus Turin: Livestream, Liveticker und alle Infos zum Spiel

Serie A Crotone -

Neapel Serie A Florenz – AC Mailand Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Serie A Inter Mailand – Lazio Serie A Hellas Verona -

Juventus Coppa Italia Neapel -

Atalanta Coppa Italia Juventus -

FC Turin Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Bologna Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Lazio Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A CFC Genua -

Sassuolo Serie A AS Rom -

Atalanta Serie A Cagliari -

Juventus

Am 19. Spieltag der Serie A reist Juventus Turin zu Hellas Verona. Während Juve an Spitzenreiter SSC Neapel dran bleiben will, hat Hellas die Chance, die Abstiegsränge zu verlassen. Wo das Spiel im Livestream und LIVETICKER kommt und alles weitere erfahrt ihr bei SPOX.

Bei Juventus Turin dürfen sich die deutschen Fans mit großer Wahrscheinlichkeit wieder auf Sami Khedira freuen. Der ehemalige Stuttgarter ist eine feste Größe im Mittelfeld. Für Benedikt Höwedes kommt ein Einsatz nach seinem Muskelfaserriss noch zu früh. Der Ex-Schalker kommt nach wie vor verletzungsbedingt nur auf einen Einsatz im schwarz-weißen Trikot.

In den Reihen von Hellas Verona spielen mit Martin Caceres und Moise Kean zwei ehemalige Juve-Akteure. Während Caceres nach 110 Spielen und mehreren Saisons in Turin das Weite suchte und nie mehr zu seiner damaligen Form fand, wird Kean nach der Saison zu Juve zurückkehren. Das 17-jährige Sturmtalent ist lediglich ausgeliehen und konnte in 13 Einsätzen bislang zwei Treffer erzielen.

Wann findet Hellas Verona - Juventus Turin statt?

Partie Hellas Verona - Juventus Turin Datum Samstag, 30.12. Uhrzeit 20.45 Uhr Stadion Stadio Marcantonio Bentegodi

Wo kann ich Hellas Verona - Juventus Turin live sehen?

TV-Übertragung in Deutschlamd Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine DAZN

DAZN ist ein Sport-Online-Streaming-Dienst. Im Angebot ist wirklich alles. Glaubt ihr nicht? Fußball, Eishockey, Football, Basketball, Boxen, Golf, Kampfsport, Tennis, Baseball, Darts und noch mehr. Und das Beste daran: Der erste Monat kostet euch absolut gar nichts. Danach müsst ihr schmale 9,99 Euro berappen. Zur gewaltigen Programmübersicht geht es hier lang, zur Anmeldung auf diesem Weg.

Einen Liveticker bieten wir natürlich ebenfalls an. Ein Klick hier drauf.

Alle Infos zu Hellas Verona: Moise Kean gegen den Arbeitgeber

Für Aufsteiger Hellas Verona geht es in dieser Saison - wie sollte es anders sein - um nichts anderes als den Klassenerhalt. Mit 13 Punkten stehen sie vor dem abgeschlagenen Schlusslicht Benevento auf dem 19. Tabellenplatz. Crotone, SPAL, Cagliari und Genua sind mit 15 beziehungsweise 17 Punkte in Schlagdistanz.

Gegen die großen Teams der Serie A haben die Gialloblu bislang nicht gut ausgesehen. Lediglich gegen den AC Milan wurde im heimischen Stadion mit 3:0 gewonnen, gegen Lazio oder die Roma verlor man wiederum mit 0:3 - ebenfalls zuhause.

Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer für den Underdog: Von den letzten vier Spielen gegen die Alte Dame in der Serie A verlor man kein einziges (ein Sieg, drei Unentschieden).

Personell ist bei Hellas lediglich Innenverteidiger Matteo Bianchetti fraglich. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch unklar.

Alle Infos zu Juventus Turin: Treffen Dybala und Higuain endlich wieder?

Da der SSC Neapel bereits am Freitag bei Crotone (20.45 Uhr im LIVETICKER) antritt und dort wahrscheinlich einen Sieg holen wird, muss Juventus Turin in Verona gewinnen, um an den Mannen von Maurizio Sarri dran zu bleiben. Abgesehen von Benedikt Höwedes wird Massimiliano Allegri dafür die komplette Kapelle zur Verfügung stehen.

Die Zeichen stehen aber ohnehin klar auf Sieg Juve: Der Rekordmeister ist gut in Form. Von den letzten fünf Spielen gewann man vier - darunter Siege gegen Rom und Neapel - und blieb jedes Mal ohne Gegentor.

Am anderen Ende des Platzes sind die Bianconeri das Spitzenteam der Liga. Mit 45 Toren lässt Juve die Offensive von Lazio und Neapel hinter sich. Die Protagonisten im Sturm sind Paolo Dybala mit zwölf Toren und Gonzalo Higuain mit neun Treffern. Beide haben momentan Ladehemmung: Seit drei Spielen sind sie torlos.

Opta-Fakten zu Hellas Verona - Juventus Turin