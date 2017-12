Serie A im Livestream und Ticker: Wo kann ich Juventus gegen Inter Mailand sehen?

Serie A Cagliari -

Sampdoria Serie A Juventus -

Inter Serie A Chievo Verona -

AS Rom Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Serie A Sassuolo -

Crotone Serie A AC Mailand -

Bologna Serie A Genua -

Atalanta Serie A Lazio -

FC Turin Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Coppa Italia Lazio -

Cittadella Serie A Inter Mailand -

Udinese Serie A FC Turin -

Neapel Serie A AS Rom -

Cagliari Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Serie A Benevento -

SPAL Serie A Atalanta -

Lazio Coppa Italia Napoli -

Udinese Coppa Italia Juventus -

Genoa

Am 16. Spieltag der Serie A kommt es zum Derby d'Italia, das in diesem Jahr zum echten Kracher wird: Juventus empfängt Tabellenführer Inter Mailand (Samstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und hat die Chance, die Nerazzurri zu überholen. DAZN überträgt das Match im LIVESTREAM. SPOX sagt euch alles Wissenswerte zum Spiel, den beiden Teams und gibt euch alle Infos zur Live-Übertragung.

Der Jubel war groß beim Meister Juventus nach dem knappen 1:0-Erfolg beim bisherigen Tabellenführer SSC Napoli in der Vorwoche. Dadurch verkürzte die Alte Dame den Rückstand auf Napoli und verhalf zugleich Inter, das 5:0 gegen Chievo Verona gewann, zum Sprung an die Tabellenspitze.

Der Abstand zwischen Platz Eins und Drei in der Tabelle beträgt nur zwei Zähler, wodurch Juve mit einem Sieg und einem Punktverlust von Neapel, das gegen die Fiorentina antreten muss, die Tabellenführung erobern könnte.

Juventus verlor nur eines der letzten zehn Pflichtspiele - ein 2:3 bei Sampdoria Genua am 13. Spieltag. Zuletzt gab es dann drei Siege in Serie, darunter ein 2:0 in Piräus in der Champions League.

Inter wiederum ist so richtig heiß und gewann acht der letzten zehn Pflichtspiele. Nur in Neapel und gegen Torino gab es Unentschieden.

© getty

Wann und wo findet Juventus gegen Inter statt?

Wann und wo? Juventus - Inter Mailand Datum Samstag, 9. Dezember 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Juventus Stadium, Turin

Wo kann ich Juventus gegen Inter im Livestream sehen?

Wie alle anderen Partien der Serie A wird auch das Derby d'Italia am Samstag live auf DAZN ab 20.45 Uhr übertragen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

Mit über 8000 Live-Events im Jahr ist der Streaming-Dienst DAZN mittlerweile eine feste Größe in Sachen Live-Sportberichterstattung und hat sich das Standing als "Netflix des Sports" erarbeitet. Auf DAZN kommen Fans der unterschiedlichsten Sportarten voll auf ihre Kosten. Im Fokus steht bei DAZN die Übertragung der Top-Spiele aus der Premier League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1.

Darüber hinaus ist DAZN mit seinem breiten Angebot an Livestreams zur NFL, NBA, NHL und MLB auch zum "Home of the US-Sports" geworden. Ab dem 14. Dezember gibt es zudem auch die Darts-WM aus dem weltberühmten Alexandra Palace live auf DAZN.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet ein Abo auf DAZN 9,99 Euro, ist jedoch monatlich kündbar. Hier geht's zum kompletten Live-Programm auf DAZN.

Gibt es einen Liveticker zu Napoli - Juventus?

Selbstverständlich gibt es einen Liveticker. Bei SPOX natürlich. Einen Klick hierauf reicht, um dabei zu sein!

Ausfälle Juventus

In der Innenverteidigung muss Juventus mal wieder auf den deutschen Weltmeister Benedikt Höwedes verzichten. Er hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Ebenso muss Juventus um Giorgio Chiellini bangen, der an einer Magen-Darm-Grippe leidet.

Rechtsverteidiger Stephan Lichtsteiner ist mit muskulären Problemen fraglich.

Eine Wadenverletzung stoppt derzeit auch den Ex-Münchner Mario Mandzukic, der im Sturm wohl ausfällt.

Ausfälle Inter Mailand