Das Mailänder Derby in der Coppa Italia im Livestream: AC Milan gegen Inter live sehen

Derby-Zeit in Mailand! Im Viertelfinale der Coppa Italia trifft der AC Milan auf Inter. Ein Derbysieg könnte für die Rossoneri in einer bisher verkorksten Saison viel wieder gut machen. Inter ist zwar weiter aussichtsreich im Titelrennen der Serie A dabei, konnte zuletzt aber dreimal in Serie nicht gewinnen. SPOX hat alle Infos zum Mailand-Derby und zum Livestream.

Das Derby in Mailand, früher oft als reine Abwehrschlacht verschrien, wurde in den letzten Jahren zunehmend spektakulär. In den letzten vier Spielen fielen im Schnitt vier Tore. Jetzt treffen beide Teams im Viertelfinale der Coppa Italia aufeinander. Die Gesamtbilanz beider Mannschaften im italienischen Pokal ließt sich ausgeglichen. In 23 Aufeinandertreffen gewann der AC Milan neunmal, bei sieben Inter-Siegen und sieben Remis (als es noch ein Hin- und Rückspiel gab).

Für Milan-Coach Gennaro Gattuso ist es das erste Milan-Derby als Trainer. Sein Pendant in schwarz-blau, Luciano Spalleti, kann auf eine erfreuliche Bilanz gegen den AC Milan zurückblicken. In 29 Duellen konnte er die Rossoneri bereits 14-mal besiegen, bei nur neun Niederlagen und sechs Unentschieden.



Als erster Klub erreichte Vorjahres-Finalist Lazio Rom das Halbfinale durch ein 1:0 gegen Florenz. Neben dem Derby-Milano stehen im Viertelfinale noch die Partien SSC Neapel gegen Atalanta Bergamo und Juventus Turin gegen FC Turin an (2. Januar).

Wann und wo findet das Mailänder Derby statt?

Partie AC Milan - Inter Mailand Anpfiff Mittwoch, 27. Dezember um 20.45 Uhr (MEZ) Stadion Giuseppe Meazza, Mailand

Wo läuft AC Milan gegen Inter live?

In Deutschland gibt es keine TV-Übertragung der Coppa Italia, weder im Free-, noch im Pay-TV. Jedoch bietet der Streaming-Dienst DAZN das Spiel im Livestream an.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

Der Streaming-Dienst DAZN ist das "Netflix des Sports" und zeigt die Top-Ligen des europäischen Fußballs aus England, Italien, Spanien und Frankreich live. Bundesliga-Highlights gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Außerdem gibt es ein großes Angebot aus den US-Ligen NHL, NBA, NFL und MLB.

Auch die Darts-WM, Tennis und vieles mehr kann live auf DAZN verfolgt werden. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Verletzungsupdate Mailand-Derby

Auf Seiten der Rossoneri fällt Andrea Conti mit einer Kreuzbandverletzung weiter aus. Kurzfristig muss Gattuso auch auf Stammkeeper Gianluigi Donnarumma verzichten. Der Grund für die Streichung der großen Torwarthoffnung aus dem Kader ist noch unklar. Milan ließ erstmal nur verlauten, dass Donnarumma zur medizinischen Untersuchung müsse.



Inter muss auf Assane Gnoukouri (Herzprobleme) und Zinho Venheusden (Kreuzband) verzichten.

Derby in Mailand - die letzten zehn Duelle

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 15.10.2017 Inter Mailand AC Milan 3:2 15.04.2017 Inter Mailand AC Milan 2:2 20.11.2016 AC Milan Inter Mailand 2:2 31.01.2016 AC Milan Inter Mailand 3:0 13.09.2015 Inter Mailand AC Milan 1:0 19.04.2015 Inter Mailand AC Milan 0:0 23.11.2014 AC Milan Inter Mailand 1:1 04.05.2014 AC Milan Inter Mailand 1:0 22.12.2013 Inter Mailand AC Milan 1:0 24.02.2013 Inter Mailand AC Milan 1:1

Rekordsieger der Coppa Italia