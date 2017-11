Transfergerücht: Juve an Tosun interessiert

Serie A Bologna -

Juventus Turin ist offenbar an Cenk Tosun von Besiktas Istanbul interessiert. Laut der türkischen Zeitung Miliyet bereitet die Alte Dame ein Angebot über 15 Millionen Euro Ablöse vor, um den 26-Jährigen in diesem Winter zu verpflichten.

Ob die Höhe des Angebotes ausreichend ist, darf bezweifelt werden. Denn zuletzt hatte der Präsident von Kara Kartal mehr als 20 Millionen Euro für den Deutsch-Türken gefordert.

Ein weiteres Problem bei einem möglichen Wechsel: Der 25-malige türkische Nationalspieler hat in dieser Saison mit Besiktas bereits in der Champions League gespielt, wäre für die Bianconeri in diesem Wettbewerb also nicht mehr spielberechtigt.

Um Tosun buhlen in letzter Zeit mehrere Klubs, darunter neben Klubs aus England angeblich auch Borussia Dortmund. Der Stürmer konnte in dieser Saison mit neun Toren und drei Vorlagen in Champions League und Süper Lig auf sich aufmerksam machen.