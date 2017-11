Dani Alves bekräftigt Kritik an Juventus Turin

Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Coppa Italia Genua -

Crotone Serie A AS Rom -

SPAL Serie A Neapel -

Juventus Serie A FC Turin -

Atalanta Serie A Benevento -

AC Mailand Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Serie A Sampdoria -

Lazio Serie A Crotone -

Udinese Serie A Hellas Verona -

Genua Serie A Cagliari -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Roma Serie A Udinese -

Benevento Serie A Sassuolo -

Crotone Serie A AC Mailand -

Bologna Serie A Genua -

Atalanta Serie A Lazio -

FC Turin

Dani Alves hat sich negativ über seinen Ex-Klub Juventus Turin geäußert. Auf der Gran Gala del Calcio am Montag in Mailand sagte der Rechtsverteidiger: "Ich wollte mehr, aber das verstanden einige bei Juve nicht. Jetzt bin ich wirklich glücklich, weil ich in einer Mannschaft spiele, die Fußball spielt und in der es nicht nur darum geht, Titel zu gewinnen."

Vor allem an der Spielweise und Philosophie der Alten Dame hat der Brasilianer etwas auszusetzen. Orientieren müsse man sich am derzeitigen Tabellenführer der Serie A: "Napoli verteidigt das Wort 'Fußball'. Ich mag es, wie sie spielen - offensiv. Das müssen auch Juve und der italienische Fußball verstehen, um wieder die Nummer eins zu werden."

Der 34-Jährige gewann mit den Bianconeri in der vergangenen Saison zwar den Scudetto, verlor aber das Champions-League-Finale. Im Sommer wechselte er zu Paris Saint-Germain und unterschrieb dort einen Zweijahres-Vertrag.