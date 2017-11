Montella: "Eigenes Begräbnis gesehen"

Serie A Bologna -

Crotone Serie A Genua -

Sampdoria Serie A Inter Mailand -

FC Turin Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Serie A Atalanta -

SPAL Serie A Sassuolo -

AC Mailand

Vincenzo Montella beobachtete beim Spiel zwischen dem AC Mailand und AEK Athen bereits sein eigenes Begräbnis. Der Trainer kündigt harte Arbeit beim Tabellenachten der Serie A an.

"Ganz ehrlich, wir müssen hart arbeiten", stellte Montella im Anschluss an das torlose Remis gegen Athen fest. Milan läuft auch in der aktuellen Saison den eigenen Ansprüchen hinterer.

In der Serie A steht das Team im unbedeutenden Mittelfeld, in der Europa League sammelten die Italiener nur acht Punkte aus vier Spielen.

Gegen Athen blieb das Team am Donnerstagabend harmlos: "Zuletzt hatten wir Probleme in der Defensive. Jetzt sind wir stabil in der Defensive, aber kreieren nicht mehr so viele Chancen." Montella war somit einmal mehr nicht zufrieden: "Die Mannschaft hat Qualität und will arbeiten."

Somit sah sich der Trainer gegen die Griechen bereits vor der Entlassung: "Ich habe schon mein eigenes Begräbnis gesehen." Gleichwohl fügte er schnell an: "Die Scherze bei Seite, der Klub hat Vertrauen in mich und alles andere müssen wir sehen."