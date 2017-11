Wo kann ich Napoli - Juventus live sehen?

Coppa Italia Live Sampdoria -

Der 15. Spieltag der Serie A wird mit einem absoluten Kracher eröffnet. Napoli empfängt den Meister Juventus zum Spitzenspiel am Freitag (20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Dieses Mal jedoch steigt das Topspiel mit veränderten Vorzeichen, denn anders als sonst ist Napoli Tabellenführer, nicht etwa die alte Dame, die lediglich den Rückstand verkürzen könnte. SPOX hat alle Infos zum Spiel und zeigt euch, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Napoli belegt den ersten Tabellenplatz der Serie A und liegt mit 38 Punkten vier Zähler vor der alten Dame, die nach zuletzt vier Siegen in Serie in der Liga kurzzeitig strauchelte und bei Sampdoria Genua unterlag, ehe am 14. Spieltag Crotone mit 3:0 besiegt wurde.

Napoli hingegen ist in der Liga noch ungeschlagen und verfügt wie Juventus über eine Tordifferenz von +26. Von den letzten sieben Spielen gewann die Truppe von Trainer Maurizio Sarri deren fünf. Die einzigen Niederlagen in den letzten zehn Pflichtspielen wiederum setzte es zweimal gegen Manchester City in der Champions League.

Wann und wo findet Napoli - Juventus statt?

Spiel SSC Neapel - Juventus Datum und Uhrzeit 1. Dezember 2017, 20.45 Uhr Spielort Stadio San Paolo, Neapel

Wo kann ich Napoli - Juventus live verfolgen?

Wie alle anderen Partien der Serie A wird auch das Top-Spiel am Freitag live auf DAZN ab 20.45 Uhr übertragen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Gibt es einen Liveticker zu Napoli - Juventus?

Selbstverständlich gibt es einen Liveticker. Bei SPOX natürlich. Einen Klick hierauf, um dabei zu sein!

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sport-Streaming-Anbieter und hat neben der Serie A weitere internationale Top-Ligen des Fußballs im Angebot. Unter anderem kann man die Spiele der Primera Division, Ligue 1 und der Premier League live verfolgen. Außerdem gibt es die Highlights aller Bundesliga-Partien schon 40 Minuten nach Abpfiff auf Abruf.

DAZN bietet im ersten Monat einen kostenlosen Probemonat an. Danach kostet der Streaming-Dienst 9,99 Euro monatlich.

Verletzungen beim SSC Neapel

Linksverteidiger Faouzi Ghoulam fällt mit seinem Kreuzbandriss voraussichtlich noch bis Ende April 2018 aus.

Auch Stürmer Arkadiusz Milik fällt mit einen Kreuzbandriss aus. Er wird allerdings schon im Februar zurückerwartet.

Verletzungen bei Juventus

Bei Juventus fällt lediglich ein Spieler aus, mit Giogio Chiellini aber ein ganz wichtiger. Der Abwehrspieler leidet an Oberschenkelproblemen. Wann er wieder fit ist, steht noch nicht fest.

Die Deutschen im Kader von Juventus

Mit Innenverteidiger Benedikt Höwedes und Mittelfeldspieler Sami Khedira stehen bei Juventus gleich zwei amtierende Weltmeister im Kader. Während Khedira im September mit einer Knieverletzung komplett ausfiel und erst seit Oktober wieder im Einsatz war - er kam insgesamt auf sieben Serie-A-Einsätze und drei Tore - beendete Höwedes seine Durststrecke erst letzte Woche.

Im Spiel gegen Crotone (3:0) gab der Neuzugang von Schalke 04 sein lang ersehntes Saisondebüt und spielte immerhin 68 Minuten. Zuvor setzte ihn eine Oberschenkelverletzung lange außer Gefecht.

Die Opta-Facts zur Partie SSC Neapel - Juventus